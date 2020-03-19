16 человек поделились снимками, которые кажутся обычными только на первый взгляд
Фотография может не только фиксировать момент, но и рассказывать целую историю. Для кого-то такие снимки гораздо ценнее тщательно выверенных профессиональных кадров, не имеющих никакого подтекста или скрытого смысла.
Мы в AdMe.ru внимательно изучили снимки пользователей, и нас тронули события, которые за ними стояли.
1. «По кулону моего кота можно понять, что он хромал на одну лапку»
2. «Обнаружил учебник по геометрии 1927 года с надписью: „В случае пожара брось эту книгу в огонь“»
3. «Мой парикмахер стер ламинат на полу, пока крутился вокруг клиентов»
4. «На протяжении 10 лет окрас моей собаки медленно менялся»
5. «Этот дуб мой дед посадил в день моего рождения. А на втором фото — молодые дубочки, выросшие из его желудей. Я посадил их 2 года назад в честь рождения сына»
6. «По высоте отполированного места на колонне в метро можно судить о средней высоте расположения ягодиц у среднестатистического посетителя»
7. «Я встретил эту девочку на программе поддержки детей, потерявших родителей. На фотографии запечатлен момент после того, как она отправила письмо отцу, прикрепленное к воздушному шарику»
8. «Была на грани истерики, хоть по мне и не скажешь, из-за того, что только что получила работу в отделении детской хирургии. Не могу поверить, что годы учебы принесли свои плоды!»
9. «Сова врезалась в окно моей девушки и оставила четкий отпечаток»
10. «Фотография была сделана в последний день перед тем, как мой парень ушел в армию. Я была невероятно расстроена, но на светофоре он успокоил меня, взял за руку и сделал этот снимок»
11. «Раньше было сложно достать западную музыку, и торговцы придумали метод записи на рентгеновскую пленку. На этой находится песня The Beatles „Paperback Writer“»
12. «Я пригласил девушку якобы в поход, но на самом деле искал идеальный момент, чтобы сделать ей предложение. Поставил таймер на камере, и он сработал как раз вовремя»
13. «Фото сделано сразу после родов, хотя я протестовала, потому что была обессилена. Даже просила удалить его или никому не показывать, но когда пришла в себя, то осознала, что это был лучший момент в жизни»
14. «Я прошел 4 стадии химиотерапии. На каждой мои ногти временно переставали расти, что отразилось на них в виде полосок»
15. «У этой лошади был плохой владелец, из-за которого она боялась людей и собственной тени. Мы нашли общий язык только спустя годы. Кроме меня, она до сих пор никого не подпускает»
16. «Вдохновившись познавательной передачей, я решил доказать, что у огня нет тени. Спустя месяцы отец прислал мне это же фото. Оказалось, мой снимок разошелся по миру»
Какие важные события или эмоции удалось запечатлеть вам? Поделитесь своими любимыми фотографиями.
Фото на превью short-_-cakes / reddit