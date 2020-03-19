16 человек поделились снимками, которые кажутся обычными только на первый взгляд

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Фотография может не только фиксировать момент, но и рассказывать целую историю. Для кого-то такие снимки гораздо ценнее тщательно выверенных профессиональных кадров, не имеющих никакого подтекста или скрытого смысла.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили снимки пользователей, и нас тронули события, которые за ними стояли.

1. «По кулону моего кота можно понять, что он хромал на одну лапку»

2. «Обнаружил учебник по геометрии 1927 года с надписью: „В случае пожара брось эту книгу в огонь“»

3. «Мой парикмахер стер ламинат на полу, пока крутился вокруг клиентов»

4. «На протяжении 10 лет окрас моей собаки медленно менялся»

5. «Этот дуб мой дед посадил в день моего рождения. А на втором фото — молодые дубочки, выросшие из его желудей. Я посадил их 2 года назад в честь рождения сына»

6. «По высоте отполированного места на колонне в метро можно судить о средней высоте расположения ягодиц у среднестатистического посетителя»

7. «Я встретил эту девочку на программе поддержки детей, потерявших родителей. На фотографии запечатлен момент после того, как она отправила письмо отцу, прикрепленное к воздушному шарику»

8. «Была на грани истерики, хоть по мне и не скажешь, из-за того, что только что получила работу в отделении детской хирургии. Не могу поверить, что годы учебы принесли свои плоды!»

9. «Сова врезалась в окно моей девушки и оставила четкий отпечаток»

10. «Фотография была сделана в последний день перед тем, как мой парень ушел в армию. Я была невероятно расстроена, но на светофоре он успокоил меня, взял за руку и сделал этот снимок»

11. «Раньше было сложно достать западную музыку, и торговцы придумали метод записи на рентгеновскую пленку. На этой находится песня The Beatles „Paperback Writer“»

12. «Я пригласил девушку якобы в поход, но на самом деле искал идеальный момент, чтобы сделать ей предложение. Поставил таймер на камере, и он сработал как раз вовремя»

13. «Фото сделано сразу после родов, хотя я протестовала, потому что была обессилена. Даже просила удалить его или никому не показывать, но когда пришла в себя, то осознала, что это был лучший момент в жизни»

14. «Я прошел 4 стадии химиотерапии. На каждой мои ногти временно переставали расти, что отразилось на них в виде полосок»

15. «У этой лошади был плохой владелец, из-за которого она боялась людей и собственной тени. Мы нашли общий язык только спустя годы. Кроме меня, она до сих пор никого не подпускает»

16. «Вдохновившись познавательной передачей, я решил доказать, что у огня нет тени. Спустя месяцы отец прислал мне это же фото. Оказалось, мой снимок разошелся по миру»

Какие важные события или эмоции удалось запечатлеть вам? Поделитесь своими любимыми фотографиями.