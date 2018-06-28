16 фотографий, которые доказывают, что лето — самое горячее время в жизни каждого родителя
Лето — самая горячая пора в жизни каждого родителя. У детей появляется много свободного времени, и в голову им приходят самые невероятные идеи. За каждым маленьким искателем приключений нужно смотреть в оба глаза, но не каждый родитель успевает это делать. Поэтому получаются ситуации, как в нашей сегодняшней статье.
AdMe.ru нашел несколько фотоподтверждений того, что летний отдых многим родителям дается не так-то просто.
Отвлечение ребенка в поездке на автомобиле — одно из главных умений родителя. Жаль, что это не всем удается с первого раза
В машине вообще нужно глядеть в оба глаза. Например, на ухабах ребенка лучше не поить
Еще летом дети хотят быть настоящими помощниками для родителей. Например, помогают ходить за покупками
Или помогают с домашними делами. Наприме, в саду. Иногда стоит дважды подумать, принимать ли такую помощь
Зато потом можно принять душ. И подключить к этому родителей
Хотя чаще всего родители просто наблюдают
Список летних развлечений очень обширный. Есть из чего выбирать. Игра в прятки
Спортивные игры. Тут неплохо бы иметь компанию в лице брата, сестры или соседей. В конце концов, сойдут и родители
Дальние походы. Стоит только правильно подобрать одежду
Пляжный отдых. У него, кстати, свои нюансы
Но, как бы дети ни развлекались, главное, не забывать их вовремя кормить!
Только и тут нужно быть внимательнее!
И тем не менее летом просто сложно усидеть на месте. Ведь это возможность для новых открытий
Новых впечатлений: «Мы с моей 6-летней дочерью посетили Чикагский институт искусств»
Шпионских приключений: «Провел неделю в Шотландии. Мы с дочерью решили попробовать найти Скайфолл»
И ярких знакомств: «Мы посетили небольшой аэродром рядом с домом. Пилот предложил моему сыну проверить его самолет»
А как вы проводите летние каникулы со своими детьми? Делитесь в комментариях.
Фото на превью simplementebianca, simplementebianca