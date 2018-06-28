16 фотографий, которые доказывают, что лето — самое горячее время в жизни каждого родителя

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Лето — самая горячая пора в жизни каждого родителя. У детей появляется много свободного времени, и в голову им приходят самые невероятные идеи. За каждым маленьким искателем приключений нужно смотреть в оба глаза, но не каждый родитель успевает это делать. Поэтому получаются ситуации, как в нашей сегодняшней статье.

AdMe.ru нашел несколько фотоподтверждений того, что летний отдых многим родителям дается не так-то просто.

Отвлечение ребенка в поездке на автомобиле — одно из главных умений родителя. Жаль, что это не всем удается с первого раза

В машине вообще нужно глядеть в оба глаза. Например, на ухабах ребенка лучше не поить

Еще летом дети хотят быть настоящими помощниками для родителей. Например, помогают ходить за покупками

Или помогают с домашними делами. Наприме, в саду. Иногда стоит дважды подумать, принимать ли такую помощь

Зато потом можно принять душ. И подключить к этому родителей

Хотя чаще всего родители просто наблюдают

Список летних развлечений очень обширный. Есть из чего выбирать. Игра в прятки

Спортивные игры. Тут неплохо бы иметь компанию в лице брата, сестры или соседей. В конце концов, сойдут и родители

Дальние походы. Стоит только правильно подобрать одежду

Пляжный отдых. У него, кстати, свои нюансы

Но, как бы дети ни развлекались, главное, не забывать их вовремя кормить!

Только и тут нужно быть внимательнее!

И тем не менее летом просто сложно усидеть на месте. Ведь это возможность для новых открытий

Новых впечатлений: «Мы с моей 6-летней дочерью посетили Чикагский институт искусств»

Шпионских приключений: «Провел неделю в Шотландии. Мы с дочерью решили попробовать найти Скайфолл»

И ярких знакомств: «Мы посетили небольшой аэродром рядом с домом. Пилот предложил моему сыну проверить его самолет»

А как вы проводите летние каникулы со своими детьми? Делитесь в комментариях.