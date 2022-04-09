16 фотографий, которые доказывают, что красота не всегда нуждается в макияже
Некоторые мировые тренды очень радуют. Например, мода на естественный внешний вид, отсутствие макияжа и любовь к себе. Многие современные девушки перестают гоняться за идеалами из интернета и журналов, начинают наслаждаться собой и показывать себя всему свету такими, какие они есть.
Мы в AdMe.ru создали подборку фотографий пользовательниц Reddit, которые любят себя без макияжа и желают нам того же.
«Мне нравится использовать макияж как форму самовыражения, но я также хочу полностью принять лицо, с которым родилась»
С такими яркими чертами точно никакая косметика не нужна
Зачем макияж, если лицо украшают улыбка и хорошее настроение?
Глаза — зеркало души, и необязательно пользоваться тенями, чтобы на них обратили внимание
«Почувствовала себя милой»
- Такая красивая. Какие потрясающие глаза и невероятная улыбка. © Orwellin2084 / Reddit
«Оставляю макияж в прошлом»
Иногда стоит посмотреть на себя в зеркало с утра и понять, что и без макияжа можно быть очаровательной
Чтобы сделать классное фото, иногда достаточно естественной красоты и хорошего света
«Сегодня день естественной красоты»
- Ты прекрасна без макияжа. Не позволяй обществу указывать, что тебе делать и как выглядеть. © manatworkalot / Reddit
Необязательно пользоваться косметикой, аксессуары — тоже хороший способ подчеркнуть свою красоту
У каждой девушки есть своя изюминка, и иногда макияж только скрывает ее
«После процедуры по уходу за кожей и в самом плохом освещении»
- Нет такого понятия, как «плохое освещение», когда вы так хорошо выглядите. © securitysix / Reddit
«Уютная осень»
- Выглядишь так уютно, что мне почему-то хочется обнять тебя. © DoubleSoul1224 / Reddit
«Я не выкладывала свои фото без макияжа на протяжении 5 лет, потому что не была уверена в своей коже. С сегодняшнего дня я в ней уверена»
«Верьте в то, чего вы хотите достичь, и у вас все получится!»
Счастливый взгляд и улыбка лучше всякого макияжа
Как часто вы краситесь? Считаете макияж неотъемлемой частью нашей жизни?
Фото на превью stndFlower / Reddit
AdMe/Народное творчество/16 фотографий, которые доказывают, что красота не всегда нуждается в макияже
Поделиться этой статьёй