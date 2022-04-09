16 фотографий, которые доказывают, что красота не всегда нуждается в макияже

Некоторые мировые тренды очень радуют. Например, мода на естественный внешний вид, отсутствие макияжа и любовь к себе. Многие современные девушки перестают гоняться за идеалами из интернета и журналов, начинают наслаждаться собой и показывать себя всему свету такими, какие они есть.

Мы в AdMe.ru создали подборку фотографий пользовательниц Reddit, которые любят себя без макияжа и желают нам того же.

«Мне нравится использовать макияж как форму самовыражения, но я также хочу полностью принять лицо, с которым родилась»

С такими яркими чертами точно никакая косметика не нужна

Зачем макияж, если лицо украшают улыбка и хорошее настроение?

Глаза — зеркало души, и необязательно пользоваться тенями, чтобы на них обратили внимание

«Почувствовала себя милой»

Такая красивая. Какие потрясающие глаза и невероятная улыбка. © Orwellin2084 / Reddit

«Оставляю макияж в прошлом»

Иногда стоит посмотреть на себя в зеркало с утра и понять, что и без макияжа можно быть очаровательной

Чтобы сделать классное фото, иногда достаточно естественной красоты и хорошего света

«Сегодня день естественной красоты»

Ты прекрасна без макияжа. Не позволяй обществу указывать, что тебе делать и как выглядеть. © manatworkalot / Reddit

Необязательно пользоваться косметикой, аксессуары — тоже хороший способ подчеркнуть свою красоту

У каждой девушки есть своя изюминка, и иногда макияж только скрывает ее

«После процедуры по уходу за кожей и в самом плохом освещении»

Нет такого понятия, как «плохое освещение», когда вы так хорошо выглядите. © securitysix / Reddit

«Уютная осень»

Выглядишь так уютно, что мне почему-то хочется обнять тебя. © DoubleSoul1224 / Reddit

«Я не выкладывала свои фото без макияжа на протяжении 5 лет, потому что не была уверена в своей коже. С сегодняшнего дня я в ней уверена»

«Верьте в то, чего вы хотите достичь, и у вас все получится!»

Счастливый взгляд и улыбка лучше всякого макияжа