16 фото с неожиданного ракурса, которые открывают совершенно новый взгляд на вещи
В повседневной жизни мы привыкаем видеть вещи одинаковыми: на памятники смотрим спереди, за игрой в футбол наблюдаем с высокой арены, пирамиды видим с земли. И забываем, что у всего есть много граней, и с какой ни посмотри — увидишь разное.
Мы в AdMe.ru решили устроить небольшое приключение и взглянуть на знакомые вещи под другим углом. Присоединяйтесь и вы.
Так изнутри выглядит ствол пальмы
- Теперь мне понятно, почему в мире нет вещей, сделанных из ее древесины. © petaflopbopper / Reddit
Мемориал Линкольну, взгляд сбоку
Верхушка египетской пирамиды, вид сверху
А вот так выглядит изнутри Пизанская башня
А это Стоунхендж, только со стороны дороги
Так выглядит рояль изнутри
А это павлин. Неожиданный ракурс, правда?
Такой вид открывается, если посмотреть снизу вверх на электрическую вышку
Это всего лишь терка. Только изнутри
Так выглядит скейт-площадка с обратной стороны
Это карта. Карта Мирового океана
Египетский Сфинкс. Вид сзади
Капитолий. Только не спереди, а сбоку
Это абсолютно пустой грузовой Boeing 757
Мост «Золотые ворота» — не так, как мы привыкли видеть
«Внутри моего тостера в 2 часа ночи»
А у вас в архиве есть подобные снимки? Будем рады взглянуть.
Фото на превью ROIDxRAGE / Reddit
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