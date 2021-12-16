16 фото с неожиданного ракурса, которые открывают совершенно новый взгляд на вещи

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В повседневной жизни мы привыкаем видеть вещи одинаковыми: на памятники смотрим спереди, за игрой в футбол наблюдаем с высокой арены, пирамиды видим с земли. И забываем, что у всего есть много граней, и с какой ни посмотри — увидишь разное.

Мы в AdMe.ru решили устроить небольшое приключение и взглянуть на знакомые вещи под другим углом. Присоединяйтесь и вы.

Так изнутри выглядит ствол пальмы

Теперь мне понятно, почему в мире нет вещей, сделанных из ее древесины. © petaflopbopper / Reddit

Мемориал Линкольну, взгляд сбоку

Верхушка египетской пирамиды, вид сверху

А вот так выглядит изнутри Пизанская башня

А это Стоунхендж, только со стороны дороги

Так выглядит рояль изнутри

А это павлин. Неожиданный ракурс, правда?

Такой вид открывается, если посмотреть снизу вверх на электрическую вышку

Это всего лишь терка. Только изнутри

Так выглядит скейт-площадка с обратной стороны

Это карта. Карта Мирового океана

Египетский Сфинкс. Вид сзади

Капитолий. Только не спереди, а сбоку

Это абсолютно пустой грузовой Boeing 757

Мост «Золотые ворота» — не так, как мы привыкли видеть

«Внутри моего тостера в 2 часа ночи»