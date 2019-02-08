16 фото, после просмотра которых вы будете знать о женщинах чуть больше (Но это неточно)

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Каждая из женщин ежедневно сталкивается с забавными ситуациями. Всем нам до боли знакомы проблемы с прямыми и кудрявыми волосами, тот самый ноготь, который сломался в неподходящий момент, или важное сообщение, на которое слишком долго отвечают.

AdMe.ru предлагает взглянуть на 16 смешных постов из социальных сетей с типично женскими проблемами.

1. И на душе сразу стало теплее

2. У всех бывают тяжелые дни

«Что вы делаете, чтобы расслабиться в конце дня?»

«Пью бокал вина и плачу».

3. И так каждый раз

4. Когда относишься к нему как к другу и стараешься намекнуть на это

5. Когда он сказал, что заедет через 5 минут

6. Эти шорты меня полнят?

7. И очень часто желание принарядиться пропадает, когда действительно нужно быть нарядной

8. — Что случилось? — Ничего

9. А потом сидишь выбираешь удачное фото и возмущаешься, что все не то

10. Когда в очередной раз села на диету, но с завтрашнего дня

11. Вот что случается, когда выбираешь неправильный ракурс

12. Один в один

13. Почему нельзя просто есть и худеть?

14. Жаль бедолагу

15. «Попросила парня нарядиться Цезарем, но он все понял иначе. И так всегда»