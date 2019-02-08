16 фото, после просмотра которых вы будете знать о женщинах чуть больше (Но это неточно)
Каждая из женщин ежедневно сталкивается с забавными ситуациями. Всем нам до боли знакомы проблемы с прямыми и кудрявыми волосами, тот самый ноготь, который сломался в неподходящий момент, или важное сообщение, на которое слишком долго отвечают.
AdMe.ru предлагает взглянуть на 16 смешных постов из социальных сетей с типично женскими проблемами.
1. И на душе сразу стало теплее
2. У всех бывают тяжелые дни
«Что вы делаете, чтобы расслабиться в конце дня?»
«Пью бокал вина и плачу».
3. И так каждый раз
4. Когда относишься к нему как к другу и стараешься намекнуть на это
5. Когда он сказал, что заедет через 5 минут
6. Эти шорты меня полнят?
7. И очень часто желание принарядиться пропадает, когда действительно нужно быть нарядной
8. — Что случилось?
— Ничего
9. А потом сидишь выбираешь удачное фото и возмущаешься, что все не то
10. Когда в очередной раз села на диету, но с завтрашнего дня
11. Вот что случается, когда выбираешь неправильный ракурс
12. Один в один
13. Почему нельзя просто есть и худеть?
14. Жаль бедолагу
15. «Попросила парня нарядиться Цезарем, но он все понял иначе. И так всегда»
16. Когда подруга с пышными формами советует радоваться мелочам