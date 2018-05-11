16 фото, на которых уровень пофигизма зашкаливает

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В современной жизни стресс подстерегает человека на каждом шагу. Поэтому так важно уметь расслабляться и не переживать по пустякам. Герои нашей подборки достигли продвинутого уровня безразличия к мелким проблемам и в целом к текущим задачам. Возможно, иногда нам всем стоит брать с них пример. Хотя бы немного.

AdMe.ru собрал снимки, к которым так и хочется применить девиз Тимона и Пумбы и сказать: «Акуна матата!»

1. «Нужно купить им телевизор побольше»

2. Он просто принес столик в метро и начал совещание

3. Когда повод уйти домой пораньше лежит на поверхности

4. Своя атмосфера

5. Когда не слишком запариваешься проверкой написания

6. Надежно закрепил

7. Когда лень покупать новую открытку

8. Главное — не будить

9. «Шеф, я покрасил!»

10. Наглая птица

11. Сделали тротуар

12. Вышел в подъезд, а там...

13. Отец года

14. «А что такого?»

15. Кто-то не слишком переживал по поводу ливневой канализации

Бонус: «От нервов и стресса доктор прописал мне море»

А вы приверженцы здорового пофигизма или постоянно переживаете за все на свете и болеете душой за каждую задачу?