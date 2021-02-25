16 фото от глазастых пользователей, которые разглядели в обычных вещах нечто большее
Вот что значит глаз-алмаз: там, где другие просто прошли бы мимо, авторы этих фото рассмотрели скрытый смысл и поделились своим видением с нами. И вот уже на наших глазах круассаны превращаются в котят, облако — в птицу, а пластырь на пальце — в Бэтмена.
Мы в AdMe.ru уверены, что умение замечать детали и восхищаться ими делает жизнь полнее и богаче. Поэтому постоянно тренируем этот навык и не забываем похвалить тех, кто владеет им в совершенстве. Вот вам новая подборка от пользователей, которые никогда не упустят любопытный кадр. А в конце статьи вас ждет бонус — фото с котиком, который знает, как сделать хозяина еще красивее.
1. Гордый папочка и его потомство
2. У кого-то отличный Wi-Fi
3. Облако-птица
4. «Титаник» плывет
5. Краска на стене растрескалась, и получился котенок
6. Царица полей
7. Эх, прокачу!
8. «Мой пластырь смахивает на Бэтмена»
9. Эти пузырьки выглядят как силуэт Европы и Азии
10. Тающий снег создал силуэт дерева с пышной кроной
11. Тень от ступенек выглядит как еще одни ступеньки
12. Леденящая душу сосулька
13. А эту колибри создали мороз и ветер
14. Кто-то видит просто грязь, а кто-то — деревья, замерзшее озеро и лес вдали
15. Лев у водопоя
16. Да это же котобус из «Тоторо»!
Бонус
А вам удавалось сделать кадр, где изображено не то, что кажется?
Поделиться этой статьёй