16 фото от глазастых пользователей, которые разглядели в обычных вещах нечто большее

Вот что значит глаз-алмаз: там, где другие просто прошли бы мимо, авторы этих фото рассмотрели скрытый смысл и поделились своим видением с нами. И вот уже на наших глазах круассаны превращаются в котят, облако — в птицу, а пластырь на пальце — в Бэтмена.

Мы в AdMe.ru уверены, что умение замечать детали и восхищаться ими делает жизнь полнее и богаче. Поэтому постоянно тренируем этот навык и не забываем похвалить тех, кто владеет им в совершенстве. Вот вам новая подборка от пользователей, которые никогда не упустят любопытный кадр. А в конце статьи вас ждет бонус — фото с котиком, который знает, как сделать хозяина еще красивее.

1. Гордый папочка и его потомство

2. У кого-то отличный Wi-Fi

3. Облако-птица

4. «Титаник» плывет

5. Краска на стене растрескалась, и получился котенок

6. Царица полей

7. Эх, прокачу!

8. «Мой пластырь смахивает на Бэтмена»

9. Эти пузырьки выглядят как силуэт Европы и Азии

10. Тающий снег создал силуэт дерева с пышной кроной

11. Тень от ступенек выглядит как еще одни ступеньки

12. Леденящая душу сосулька

13. А эту колибри создали мороз и ветер

14. Кто-то видит просто грязь, а кто-то — деревья, замерзшее озеро и лес вдали

15. Лев у водопоя

16. Да это же котобус из «Тоторо»!

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