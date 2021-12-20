16 фото, на которых вроде и нет ничего страшного, но все равно как-то не по себе становится

Не зря говорят, что у страха глаза велики. Вот так порой насмотришься ужастиков на ночь, воображение сделает остальную работу, и тогда даже обычный подвал напугает до икоты, а простыня, которая сушится в ванной, превратится в призрака.

Мы в AdMe.ru не прочь пощекотать нервишки. Верим, что и вы тоже, поэтому в сегодняшнюю подборку мы включили фотографии, на которых нет ничего объективно страшного, но все равно от них становится жутковато.

«Жена увидела эту куклу на папиной кровати»

«Сначала решил, что она прислала мне фотку постельного белья. Потом увидел маленькие ножки. Думаю: „Кто это такой маленький сидит на... Ах ты ж черт побери!“».

Нет, это не врата в потусторонний мир, а всего лишь резиновые перчатки в стирке

Призрак за окном? Хотя нет, погодите. Это всего лишь отражение телевизора

Думаю, из-за таких фото люди до сих пор и верят в призраков. © LKell_The_Bombshell / Reddit

«Вот так моя девушка повесила простыню сушиться»

На чем она там держится?! © TheTangerine101 / Reddit

«Прогуливался в 4 утра по горнолыжному курорту. Вокруг туман... И вдруг включилась аппаратура»

«Бабушкин подвал нагнал на меня жути»

Представь, как тебя оттуда зовет детский голос. © garzagirl11 / Reddit

«Коридор, который ведет в мою комнату в хостеле»

«Офис моего папы в ночное время»

«Вот блин, мой ребенок обнаружил радионяню»

Поезд въезжает в тоннель

Этот коридор точно будет потом в кошмарах сниться

«Увидел во время вечерней прогулки детскую машинку, испугался не на шутку»

«У меня на работе полно странных картин на стенах. Вот эту я всегда терпеть не мог»

«Задний двор моей школы всегда производит жутковатое впечатление, когда я гуляю тут один»

Когда ночью забыл, что накануне повесил сушиться пальто на балконе

«Сын любит оставлять робота около кровати, а там ночная подсветка пола. Так себе ощущения, особенно в первый раз»