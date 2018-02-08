16 фото, на которых вам что-то показалось, и вы уже не можете это развидеть
Вы когда-нибудь видели кота с пулеметом? Сейчас увидите! Фотокамера бесстрастно фиксирует все вокруг, стоит лишь нажать на кнопку, но иногда игра света, форм и линий создают совсем не тот эффект, на который мы рассчитывали.
AdMe.ru собрал фотографии, содержащие скрытый смысл, о котором уже не получится забыть. А в конце статьи вас ждет бонус — несколько снимков от профессионального фотографа Джонатана Хигби, который специализируется на случайных совпадениях.
Вино как бы предупреждает, что много пить вредно для здоровья
Здрассьте
«Кажется, мою ванну уже кто-то принимает»
Если приглядеться, то это просто котик размышляет о смысле жизни
Когда подобрал отличный лак для волос с суперфиксацией
Этот кот выглядит так, будто держит крошечный пулемет
Что-то не очень хочется пить этот коктейль
Ну прости, что я тебя уронил! И хватит на меня так смотреть
Когда в душе ты волшебный единорог
Из-за невероятной прозрачности воды кажется, что матрас парит в воздухе
Бонд. Джеймс Муравей Бонд
Когда заметил назойливых папарацци
Соболень
Картошка смотрит так, будто понимает, что ее ждет, но безраздельно доверяет. Миксер смотрит так, будто не понимает, как раздавил картошку в бесформенную массу. Трагедия нечеловеческих отношений
Когда ты невероятно крут и знаешь об этом
«Ничего особенного, просто тень кота. Подождите, но у меня нет кота...»
Бонус: случайные совпадения от нью-йоркского фотографа Джонатана Хигби
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