16 фото, на которых драмы больше, чем во всех сериях «Санта-Барбары»

В большинстве комедий есть персонаж-неудачник, который вечно попадает в какие-то перипетии. У многих эти ситуации вызывают хохот, но вот когда то же самое происходит с тобой, это уже как-то не столь уморительно. При этом одни из-за неудач злятся или расстраиваются, а другие смело делятся историями о своих катастрофах со всем миром.

Мы в AdMe.ru совсем не уверены, что смогли бы так же мужественно поделиться последствиями немилости фортуны, как это сделали герои нашей подборки.

«Первый день моего медового месяца. И произошло вот это. Я сломал стопу»

«Собаки случайно заперлись в машине во время эвакуации из-за урагана „Ида“»

«Аж зубы от досады заскрипели и глаз задергался»

«Бутылка кисло-сладкого соуса взорвалась в моей сумке»

Мать-природа решила, что этот BMW должен быть кабриолетом

«Сегодня сломалась автоматизированная система кормления кур»

«Кража наушников за $ 20 из моей машины стоила мне $ 400 за замену стекла»

«Вчера соседское дерево пробило насквозь мой дом»

«Нет слов — одни выражения»

«Летел 13 часов на Гавайи, чтобы увидеть Гавайский вулканический национальный парк»

«Кто-то приковал мой велосипед к своему»

«Мой дом обрушился на мою машину»

«Думаю, я больше никогда не смогу носить эти вещи»

«Кажется, мне придется сжечь свой гараж»

«Мой квадроцикл затонул, пока я искал свой телефон, который теперь тоже утонул»

«Я не могу найти того, кто оставил это в моем доме»