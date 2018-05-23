15 фото, которые заставят вас поломать голову над тем, что там вообще происходит

Жизнь полна сюрпризов, к которым просто невозможно подготовиться. Если вам кажется, что вас уже ничем не удивить, посмотрите на эти странные фото. Глядя на них, вы захотите воскликнуть: «А это еще что такое?!»

AdMe.ru собрал снимки, на которых происходят странные вещи, ставящие в тупик.

1. Когда идешь по душу дровосеков

2. Вот чего не ожидаешь, так это найти в своем бассейне корову

3. Резной жемчуг

4. «Тачки-4» уже здесь?

5. Отменное чувство юмора

6. Темный маг

7. Заблудился

8. Паровозик Томас, что с тобой?

9. Просто кот увидел хозяйку через окно кухни с балкона

10. Слишком узкие двери

11. Все размеры в наличии

12. Так легко и до инфаркта довести

13. Как сильно швырнули этот банан? Или как это вообще вышло?

14. Пес-дракон

15. Чем она так недовольна?

А какое фото вас поставило в тупик?

Фото на превью Thiiiou/reddit, Morty_Goldman/reddit

13 На склад!
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