15 фото, которые заставят вас поломать голову над тем, что там вообще происходит
Жизнь полна сюрпризов, к которым просто невозможно подготовиться. Если вам кажется, что вас уже ничем не удивить, посмотрите на эти странные фото. Глядя на них, вы захотите воскликнуть: «А это еще что такое?!»
AdMe.ru собрал снимки, на которых происходят странные вещи, ставящие в тупик.
1. Когда идешь по душу дровосеков
2. Вот чего не ожидаешь, так это найти в своем бассейне корову
3. Резной жемчуг
4. «Тачки-4» уже здесь?
5. Отменное чувство юмора
6. Темный маг
7. Заблудился
8. Паровозик Томас, что с тобой?
9. Просто кот увидел хозяйку через окно кухни с балкона
10. Слишком узкие двери
11. Все размеры в наличии
12. Так легко и до инфаркта довести
13. Как сильно швырнули этот банан? Или как это вообще вышло?
14. Пес-дракон
15. Чем она так недовольна?
А какое фото вас поставило в тупик?
Фото на превью Thiiiou/reddit, Morty_Goldman/reddit