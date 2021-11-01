16 фото, в которых можно разобраться только со второго взгляда
В сети гуляет полным-полно фотографий, суть которых с первого взгляда и не разберешь. Их нужно рассмотреть повнимательнее, прочитать комментарии создателя — и только после этого приходит заветное озарение: «А-а-а, так вот в чем тут дело».
Мы в AdMe.ru далеко не сразу разобрались в том, что происходит на фотографиях из нашей подборки. Предлагаем немного размять мозги и вам.
«Друг готовится к выпускным экзаменам. Стакан у него на столе выглядит очень странно»
«В столе есть отверстие для стакана, и уровень жидкости совпал с этим отверстием».
Просто лужа в Чикаго
- Сначала у меня закружилась голова от этого фото. © comfortandvanity / Reddit
«Над моим чаем гравитация не властна»
«Солнечный свет, проходя сквозь мое окно, приобретает форму меча»
«Повернул на горной дороге и чуть не напустил в штаны, пока не понял, что это машина на буксире»
Пес никак не мог обнаружить змею
- Вон же она, примерно на 4 листа вниз от переднего дерева. © AndrewTheTerrible / Reddit
«Сделал снимок прямо в тот момент, когда мама попала в выбоину на дороге»
Листья, зацепившиеся за камень в ручье
«На этом фото, которое я сделал, нет ни грамма фотошопа»
«Я использовал 2 стекла, которые закрепил на тротуаре так, чтобы они отражали друг друга».
Это вовсе не левитирующий человек — просто так легла тень
Отличное селфи, птичка
Станция парижского метро
Птичка выглядит так, будто у нее человеческие губы
У пса отличная улыбка
Почему на нем разные кроссовки? А, погодите-ка, это же мотылек
Какая странная лама
- В первую очередь я увидел лося, но теперь не могу не замечать и неуклюжего тюленя. © jaabbb / Reddit
Каким снимкам удалось обмануть ваше зрение?
Фото на превью Zapbroob / Reddit
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