16 фото, в которых можно разобраться только со второго взгляда

В сети гуляет полным-полно фотографий, суть которых с первого взгляда и не разберешь. Их нужно рассмотреть повнимательнее, прочитать комментарии создателя — и только после этого приходит заветное озарение: «А-а-а, так вот в чем тут дело».

Мы в AdMe.ru далеко не сразу разобрались в том, что происходит на фотографиях из нашей подборки. Предлагаем немного размять мозги и вам.

«Друг готовится к выпускным экзаменам. Стакан у него на столе выглядит очень странно»

«В столе есть отверстие для стакана, и уровень жидкости совпал с этим отверстием».

Просто лужа в Чикаго

Сначала у меня закружилась голова от этого фото. © comfortandvanity / Reddit

«Над моим чаем гравитация не властна»

«Солнечный свет, проходя сквозь мое окно, приобретает форму меча»

«Повернул на горной дороге и чуть не напустил в штаны, пока не понял, что это машина на буксире»

Пес никак не мог обнаружить змею

Вон же она, примерно на 4 листа вниз от переднего дерева. © AndrewTheTerrible / Reddit

«Сделал снимок прямо в тот момент, когда мама попала в выбоину на дороге»

Листья, зацепившиеся за камень в ручье

«На этом фото, которое я сделал, нет ни грамма фотошопа»

«Я использовал 2 стекла, которые закрепил на тротуаре так, чтобы они отражали друг друга».

Это вовсе не левитирующий человек — просто так легла тень

Отличное селфи, птичка

Станция парижского метро

Птичка выглядит так, будто у нее человеческие губы

У пса отличная улыбка

Почему на нем разные кроссовки? А, погодите-ка, это же мотылек

Какая странная лама

В первую очередь я увидел лося, но теперь не могу не замечать и неуклюжего тюленя. © jaabbb / Reddit