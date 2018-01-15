16 фото с мощным посылом, которые достают до глубины души

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Бывают фотографии, от которых невозможно оторваться, потому что, пока смотришь, сотни мыслей роятся в голове. И это бесценно, ведь остановиться и задуматься — часто то, чего нам не достает. AdMe.ru собрал фото, которые по-настоящему задевают за живое и несут в себе сильный посыл.

1. Люди срубили дерево, на котором жила белка. Это первый раз, когда она пришла, ничего не понимая, на место, где был ее дом

2. Этот храбрый пес пришел сдать кровь для другой больной собаки. Но он все-таки чуть-чуть трусит и прихватил любимую игрушку для поддержки

3. Не пришла

4. Выживший во время холокоста мужчина отдает честь своему внуку, служащему в израильской армии

5. Собака так любит своего молодого хозяина, что, когда он приезжает на каникулы домой, она не может сдержаться

6. Пожилой мужчина ест в ресторане в одиночестве. Рядом с ним — фотография его жены

7. Знак в ветеринарной клинике

8. Когда с детства откликаешься на чужую боль

9. «Это следы 3-летнего меня во дворе моего дома, где я прожил всю жизнь. На днях нам придется переехать»

10. «Я спросил у своего друга-пожарного о самой грустной картине, которую он видел. Он показал мне это»

11. В одной из колб — медуза, в другой — пластиковый пакет. А теперь представьте себя на месте морской черепахи

12. Работа мексиканского художника на границе Мексики и США

13. Это собака, которую взяли домой из приюта, а потом вернули. Она не хочет даже гулять. Пес понимает: его предали дважды

14. «Оба моих деда участвовали во Второй мировой войне. Вот только по разные стороны»

15. Все, что нужно для счастья

16. Жизнь продолжается...

На некоторые из этих фотографий сложно смотреть, некоторые вызывают улыбку и умиление, но каждая из них рассказывает свою историю и несет определенную мысль. Какая из них задела вас больше всего? О чем вы подумали в этот момент? Поделитесь в комментариях.