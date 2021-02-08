16 фото, которые продемонстрируют, что такое вероятность 0,00001 %

Если научиться замечать все те необыкновенные штуки, которые жизнь подкидывает нам на каждом шагу, повседневность больше никогда не покажется серой. Герои нашей подборки убедились в этом на личном опыте: их обычные будни вдруг оказались раскрашенными в самые неожиданные цвета.

Мы в AdMe.ru искренне благодарны 17 пользователям, которые не только обнаружили нечто маловероятное прямо у себя под носом, но и не поленились достать камеру, чтобы запечатлеть это.

«Сегодня утром отец прислал мне фотографию с подписью: „Наконец-то это случилось“»

«В нашем доме так много пчел, что мед потек из розеток»

«Воздушный шарик, который я случайно прищемил дверцей машины, не лопнул»

«Мои извинения тому, кому не хватает 10 деталек пазла. Они у меня»

«Мороз нарисовал идеальный узор на моей крыше»

«Случайно поставил свою машину рядом с авто той же модели с почти таким же номером»

«А я припарковался между двумя такими же, как у меня, автомобилями»

«Я случайно вырезала улитку из болгарского перца»

«Когда мой кот садится вот так, узор на его лапах становится идеальным»

«Нашел в колоде карту с опечаткой»

«У апельсина внутри моего апельсина тоже была кожура»

Сразу три DeLorean едут друг за другом

Рулон туалетной бумаги стоял на стиральной машинке и полностью развернулся, пока прошел цикл стирки

«Я использовал все чернила в ручке 4 в 1»

«Хотела приготовить пасту с остатками томатного соуса, сделанного из собственных помидоров»

Теперь это паста с осколками стекла. Их не слишком много, но все же больше, чем мне хотелось бы. © 03Titanium / Reddit

«Я полгода пытался пройти игру „Змейка“ до конца и однажды за 3 часа все-таки сделал это»

«Но оказалось, что разработчики делают тебя проигравшим в любом случае. Когда остается последнее место для точки, которую нужно съесть, она просто исчезает, и выход только один — врезаться в самого себя».