16 фото, которые изменят ваше представление об обычных, казалось бы, вещах

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Мы каждый день видим миллион разных вещей и даже не думаем, что именно они могут нас когда-то знатно удивить. Контактные линзы, обычная пачка чипсов, электрическая зубная щетка и даже мягкий домашний плед в какой-то момент могут обратить на себя внимание и заставить схватить телефон, чтобы сделать фото.

Мы в AdMe.ru знаем, что нужно всегда быть начеку, ведь вокруг нас еще немало разных чудес.

«Мой зубной имплант под УФ-лучами»

«Я вырастил кристаллы из лимонной кислоты, добавив пищевые красители. Это невероятно!»

Вот что происходит, когда берешь с собой на борт самолета пачку чипсов

«В этом магазине есть каменная дорожка для проверки походной обуви»

«Чистила джакузи и нашла в фильтре лист, выбеленный из-за долгого воздействия брома»

«Я могу зарядить свою зубную щетку с помощью телефона»

«Мои шторы создают камеру-обскуру по утрам»

Стекло, содержащее уран, выглядит вот так под ультрафиолетом

Так изначально выглядит васаби, который мы употребляем в виде пасты вместе с суши

«Мои контактные линзы сделали вот так после того, как я вышла на солнце»

Это специальные солнцезащитные линзы, которые темнеют, защищая глаза от солнечного света.

Линзы после прогулки под солнцем

«Купила себе домашнюю сауну»

У этой вилки есть встроенный предохранитель для дополнительной безопасности

Яйцо случайно треснуло в процессе окрашивания, и вот результат после очистки

«Сегодня увидел торговый автомат, который продает „обувь на экстренный случай“»

Рука с телефоном оставила такой интересный отпечаток на пледе