16 фото, которые изменят ваше представление об обычных, казалось бы, вещах
Мы каждый день видим миллион разных вещей и даже не думаем, что именно они могут нас когда-то знатно удивить. Контактные линзы, обычная пачка чипсов, электрическая зубная щетка и даже мягкий домашний плед в какой-то момент могут обратить на себя внимание и заставить схватить телефон, чтобы сделать фото.
Мы в AdMe.ru знаем, что нужно всегда быть начеку, ведь вокруг нас еще немало разных чудес.
«Мой зубной имплант под УФ-лучами»
«Я вырастил кристаллы из лимонной кислоты, добавив пищевые красители. Это невероятно!»
Вот что происходит, когда берешь с собой на борт самолета пачку чипсов
«В этом магазине есть каменная дорожка для проверки походной обуви»
«Чистила джакузи и нашла в фильтре лист, выбеленный из-за долгого воздействия брома»
«Я могу зарядить свою зубную щетку с помощью телефона»
«Мои шторы создают камеру-обскуру по утрам»
Стекло, содержащее уран, выглядит вот так под ультрафиолетом
Так изначально выглядит васаби, который мы употребляем в виде пасты вместе с суши
«Мои контактные линзы сделали вот так после того, как я вышла на солнце»
Это специальные солнцезащитные линзы, которые темнеют, защищая глаза от солнечного света.
Линзы после прогулки под солнцем
«Купила себе домашнюю сауну»
У этой вилки есть встроенный предохранитель для дополнительной безопасности
Яйцо случайно треснуло в процессе окрашивания, и вот результат после очистки
«Сегодня увидел торговый автомат, который продает „обувь на экстренный случай“»
Рука с телефоном оставила такой интересный отпечаток на пледе
А какие бытовые предметы вас сильно удивляли в последнее время?
Фото на превью Corgi_with_stilts / Reddit
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