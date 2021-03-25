16 фото, которые даже взрослого человека превратят в маленького почемучку

Детям присуще любопытство, и они ежедневно придумывают тысячи разных вопросов, адресованных родителям. У последних с возрастом и, соответственно, с накопленным багажом знаний любознательность сбавляет обороты. Поэтому взрослого человека сложнее удивить каким-либо фактом. Но, к счастью, это вовсе не означает, что нет таких тем, которые не дали бы ему пищу для размышлений.

Мы в AdMe.ru хотим немного встряхнуть вашу любознательность и тягу к знаниям, чтобы у вас появилось жгучее желание углубиться в изучение новой информации.

«Кошка родилась с полидактилией, поэтому у нее много пальцев на лапах»

Как будто маленький ребенок нарисовал ей лапки. © CatsAreTheBest2 / Reddit

«У моей бабушки есть японские чашки, на дне которых изображен женский портрет»

«Его можно увидеть, если поднять чашку к свету». Это гейши, а такой эффект называется литофанией, своего рода фарфоровый водяной знак. Чем четче видно лицо, тем качественнее фарфор.

«Усилитель лесного шума. Это то, чего мне так не хватало в жизни»

Сезон пения птиц превратится в ад с этой штукой. © vonvoltage / Reddit

Специальные ворота для прохода лошадей

«Я направлял свой телескоп на взорвавшуюся звезду в течение 16 часов»

Никогда не перестану удивляться количеству звезд. © RomanovRyddle / Reddit

Дерево Туле находится в Мексике и известно тем, что имеет самый толстый ствол среди всех деревьев в мире

Его окружность равна 36,2 метра, а диаметр — 11,62 метра.

Скульптура «Ангел Смерти Победоносец» отлита из бронзы, которая со временем окисляется и создает эффект слез

Скульптор намеренно добивался такого эффекта.

Мшистая лягушка, маскирующаяся под мох

Семена какао выглядят как мозг

Художник Стивен Уилтшир рисует города по памяти, взглянув на них лишь один раз

Я могу долго общаться с человеком, а потом не вспомнить его цвет волос. © I_So_Tired / Reddit

«Тонировка на моих солнцезащитных очках делает невидимым изображение электронного меню»

Это поляризация. ЖК-экран излучает поляризованный свет. © SavageCucmber / Reddit

«Я нашел окаменелые кораллы в Шотландии»

Отель в Иордании выглядит как колония на Марсе

«Облака над Берлином»

В моем списке желаний есть пункт: увидеть вымеобразные облака. © drinkswampjuice / Reddit

Так выглядит солнце, когда его фотографируют в одном и том же месте и в одно время суток в течение года

«Это дерево джекфрута настолько плодородно, что плоды стали расти даже у его корней»

Это новые ветки дерева, их следует обрезать, иначе они будут забирать питательные вещества от основного ствола. © MagnorRaaaah / Reddit