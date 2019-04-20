16 фото, каждое из которых расскажет пронзительную историю без единого слова

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Иногда всего один кадр может рассказать о моменте больше, чем тысяча слов. Эмоции на лице девушки-спасателя и в глазах собаки, которую она уносит прочь из горящего дома, гордость мальчишки с особыми потребностями, покорившего свою первую гору, любовь самых близких, которую можно ощутить, даже когда их больше нет рядом, — все это непременно находит отклик в нашей душе, побуждая задуматься о самом важном.

В эту подборку AdMe.ru вошли фотографии, разглядывая которые невозможно не прочувствовать стоящие за ними истории.

Девушка-спасатель уносит собаку из горящего дома

«В последний день химиотерапии моей мамы пришли все медсестры, принесли торт и спели ей»

«K9 Титан восстанавливается после ранения в лапу. Выздоравливай скорее, мой друг»

«Мой младший брат поднялся на свою первую гору!»

«Моей бабушке исполнилось 70 лет. Дедушка скончался 3 года назад. Любовь никогда не умрет»

Калькулятор с запиской, которые были найдены после событий 11 сентября в здании Пентагона

«Даже это не сможет сосчитать всю мою любовь к тебе».

Каким бы большим и грозным ни казался мужчина, для мамы он навсегда ребенок

«Нэро рвет все мягкие игрушки, кроме этой. Это игрушка его отца, который умер от рака в прошлом году. Нэро всегда нежен с ней»

Когда любовь не пришла...

Атлантический океан получает очередную порцию токсических отходов

Мы не понимаем всю значимость момента, пока он не становится воспоминанием

«Я никогда не видел ничего, что бы описывало воспитание детей лучше, чем это»

«Давай будем друг у друга?»

«Мой папа наслаждается своей последней поездкой туда, где встретились его родители»

«800 лет истории человечества рушатся на наших глазах»

После 8 месяцев борьбы с раком учитель возвращается в школу

Какое фото из этой подборки нашло самый сильный отклик в вашей душе?