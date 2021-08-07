16 фото из старых альбомов, от которых так и веет теплом и уютом
Нам всем порой хочется заглянуть в старые фотоальбомы и крепко поностальгировать. Но некоторые люди настолько переполняются эмоциями от просмотра кадров, что просто не выдерживают накала и демонстрируют частичку важного для них прошлого всему интернету.
Мы в AdMe.ru сами нет-нет да и заглянем в альбомы, а сегодня даем вам возможность познакомиться с историями и воспоминаниями других людей.
«Я в 1991 году. Потратил 2 года, путешествуя на старом пикапе. Одни из самых приятных воспоминаний в моей жизни»
«Мой папа в 80-е, Монголия»
«Моя мама в румынском национальном костюме, 1975 год»
«Я и мой брат 52 года назад»
«Модельное фото моей двоюродной бабули Фрэнсис, 1941 год»
«Мой дедушка-поляк и бабушка — наполовину японка, наполовину австралийка. Это фото всегда заставляет меня улыбаться»
«Моя прекрасная мама-бразильянка держит в руках положительный тест на беременность!»
«Фотография мамы в день ее выпускного, конец 60-х»
«Мои родители в 1978 году. Они вместе уже больше 43 лет!»
«Мой дедушка (справа) мог рвать толстые справочники пополам голыми руками»
«Моя мама на своем мотоцикле в 1987 году. Была кумиром у всех девчонок в семье моего отца»
«Моей бабуле тут 16 лет. Фото восстановленное. Приятно удивился, обнаружив у нее веснушки. На других фотографиях их никогда не было видно»
«Майами,1978 год. Мы никогда до этого не были на водных горках, и дедушка сфотографировал наши с мамой эмоции»
«Однажды в 1985 году моя тетя спросила меня, не хочу ли я сходить по магазинам и сделать прическу. Вот результат»
«Моя мама в день свадьбы в 1983 году. Все говорили, что она вылитая принцесса Диана»
«Мой дедушка-акробат держит на руке мою маму»
- Выражение лица вашей мамы покорило мое сердце! © jsteele2793 / Reddit
А какие фотографии (необязательно из статьи) у вас вызывают бурю эмоций?
Фото на превью -Artemisia- / Reddit
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