16 фото из старых альбомов, от которых так и веет теплом и уютом

Нам всем порой хочется заглянуть в старые фотоальбомы и крепко поностальгировать. Но некоторые люди настолько переполняются эмоциями от просмотра кадров, что просто не выдерживают накала и демонстрируют частичку важного для них прошлого всему интернету.

Мы в AdMe.ru сами нет-нет да и заглянем в альбомы, а сегодня даем вам возможность познакомиться с историями и воспоминаниями других людей.

«Я в 1991 году. Потратил 2 года, путешествуя на старом пикапе. Одни из самых приятных воспоминаний в моей жизни»

«Мой папа в 80-е, Монголия»

«Моя мама в румынском национальном костюме, 1975 год»

«Я и мой брат 52 года назад»

«Модельное фото моей двоюродной бабули Фрэнсис, 1941 год»

«Мой дедушка-поляк и бабушка — наполовину японка, наполовину австралийка. Это фото всегда заставляет меня улыбаться»

«Моя прекрасная мама-бразильянка держит в руках положительный тест на беременность!»

«Фотография мамы в день ее выпускного, конец 60-х»

«Мои родители в 1978 году. Они вместе уже больше 43 лет!»

«Мой дедушка (справа) мог рвать толстые справочники пополам голыми руками»

«Моя мама на своем мотоцикле в 1987 году. Была кумиром у всех девчонок в семье моего отца»

«Моей бабуле тут 16 лет. Фото восстановленное. Приятно удивился, обнаружив у нее веснушки. На других фотографиях их никогда не было видно»

«Майами,1978 год. Мы никогда до этого не были на водных горках, и дедушка сфотографировал наши с мамой эмоции»

«Однажды в 1985 году моя тетя спросила меня, не хочу ли я сходить по магазинам и сделать прическу. Вот результат»

«Моя мама в день свадьбы в 1983 году. Все говорили, что она вылитая принцесса Диана»

«Мой дедушка-акробат держит на руке мою маму»

Выражение лица вашей мамы покорило мое сердце! © jsteele2793 / Reddit