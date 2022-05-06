16 фото из детства, которые могли выложить только люди с превосходным чувством юмора

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Вряд ли найдется человек без пары-тройки детских или подростковых фотографий, на которые без смеха смотреть невозможно. В то время как одни прячут подобные фото под семью замками, чтобы никто их больше не увидел, другие выкладывают их в соцсетях, нисколечко не стесняясь и воспринимая их с юмором.

Мы в AdMe.ru любим рассматривать старые детские фотографии, которые настолько же милы, насколько и уморительны.

«1991 год, и я в красной рубашке изображаю из себя рок-звезду»

«Мне было лет 14, и я думал, что я клевый»

И ты был таким, дружище. © Fa3aan / Reddit

«Я в 11 лет и сейчас»

«На книжной ярмарке в 8-м классе я решила выложиться по полной и покрасить все тело в синий цвет»

«Вот так я ложилась спать на протяжении нескольких месяцев»

«На это ушло 2 банки краски»

А это точно не парик? © figsintx / Reddit

«Сейчас я одеваюсь лучше, честное слово»

«Не очень-то мне хотелось фотографироваться с этим пасхальным кроликом»

Такой маленький, а уже джентльмен

«Встретил свою любимую группу The Beatles в Диснейленде в 2004 году»

Может, сказать ему, что они ненастоящие? © nyrB2 / Reddit

«Моя прическа была чем-то средним между образом Долли Партон и стилем „Дрянных девчонок“»

«В 15 лет я думала, что выбритые брови и фальшивые брекеты выглядят круто»

«Нам сшили эти костюмы на свадьбу по маминому заказу. Кстати, мы мальчики»

«Я и Эштон Кутчер в отпуске нашей мечты на отфотошопленной фотографии 2005 года»

«Я был уверен, что это фото сделает меня мегапопулярным»

Тетрис, бревно — ничего необычного