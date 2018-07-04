16 фото «до и после», которые хочется разглядывать снова и снова

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Фото в формате «до и после» всегда интересно разглядывать и сравнивать. На каких-то запечатлены одни и те же моменты, но выглядящие совершенно по-разному, на других печальная история меняется на счастливую, а на третьих между двумя снимками прожита целая жизнь.

AdMe.ru собрал 16 фотографий «до и после», на которые явно недостаточно посмотреть один раз.

1. Мичиган. Вид в 9 утра и в 11 утра

2. Ричард Арвин Овертон встретил свой 112-й день рождения. Самый старый из живых ветеран Второй мировой войны и самый старый мужчина в США

3. Это преображение добавило +100 очков не только ко внешности молодого человека, но и к его настроению

4. «День, когда мы купили семейный фургон в 1999 году, и день, когда мы его продали в 2017-м»

5. Дорожки в Университете штата Огайо вымощены на основе тропинок, которые студенты вытоптали, как им было удобно

6. Отреставрированное здание XVII века в Актон Бернелл, графство Шропшир, Англия. Один угол здания удерживался только за счет старинной бутылки вина, подпирающей столб

7. Это Бен — кот, живущий вопреки приговору врачей

Бен получил серьезную травму позвоночника и обширные раны — скорее всего, в схватке с собакой. Ветеринары сказали, что он никогда не будет ходить; в приюте его перевели в бокс для животных, ожидающих эвтаназии. Кот не ел и не пил, чувствуя приближение конца. Но нашлась семья, которая спасла его. Попав в новый дом, парень сразу начал довольно мурлыкать и ожил. Бен не только ходит, но и бегает — назло судьбе.

8. Счастливчик Коди за день до того, как его забрали из приюта, и через месяц после этого. Разница очевидна

9. «Мой муж уже 5 лет живет без рака! Справа вчерашнее фото, слева — последний сеанс химиотерапии после 52 недель лечения»

10. Спустя 30 лет после эвакуации из Припяти во время чернобыльской катастрофы братья нашли там свою брошенную педальную машинку

11. Похоже, белки не поняли, что это элемент декора, а не обед

12. «Я каждый год пытаюсь сделать что-то новое, чтобы продемонстрировать свой патриотизм»

13. Этот грустный фикус был найден в мусорном баке. Спустя 5 дней пребывания в новом доме он определенно выглядит счастливее

14. Арктика 100 лет назад и сегодня

15. Королева Елизавета II и ее муж Филипп, герцог Эдинбургский. 70 лет в браке

16. «2 года назад мой папа сидел здесь прямо перед началом химиотерапии. Сегодня утром моя мама сидела на том же месте, наблюдая за восходом солнца в День отца. Впервые без него»

Какие фото из нашей подборки не оставили вас равнодушными? Может, и у вас есть интересные моменты на фотографиях, которые будет любопытно сравнить? Поделитесь в комментариях.