16 фактов из обычной жизни, благодаря которым смотришь на мир под другим углом

В эпоху интернета, когда есть практически мгновенный доступ к любой информации, кажется, что нас уже ничем не удивить: ни заумными фактами, ни впечатляющими фото. Однако, когда дело касается совершенно обычной жизни, оказывается, что мы еще многого не видели. И даже не представляли себе, в каком виде привычный мир может перед нами предстать.

Мы в AdMe.ru знаем, какой яркой может быть повседневность, благодаря людям, которые рассказывают об этом в сети. И наиболее крутыми находками мы с удовольствием делимся с вами.

«Мои очки по рецепту для зрения −14,75»

Оказывается, комары могут уловить источник углекислого газа на расстоянии до 50 м

Этот заранее приготовленный попкорн в кладовке кинотеатра уже готов к продаже

Беременная креветка

«Вот как выглядит для меня полная луна, когда я не ношу очки»

Пчеловод забыл положить рамку для удержания сот в улей, и вот что сделали пчелы через неделю

Иногда пользователям сети приходят в голову очень неординарные мысли

В Антарктике живет 13–15 млн пингвинов, а население Гренландии составляет около 55 тыс. человек. Если пингвины внезапно решат напасть на гренландцев, то каждому из них придется справиться более чем с 230 пингвинами!

Происхождение некоторых часто используемых нами слов знатно поражает

«Купила чай. Добавила в него лимон»

Вот как, оказывается, растет брюссельская капуста

«Я случайно активировал буй „Человек за бортом“, который нашел на пляже»

«Сегодня увидел, как муравьи несут целую перчатку вверх по фонарю!»

Иногда гусеницы выглядят очень необычно

Муравьи построили свой микрорайон

В Японии есть кладбище светофоров

«Мои руки после того, как я 20 минут мыл посуду...»