15 едких твитов от тех, кто просто не может взять и не пошутить хоть над чем-нибудь

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Некоторым людям повезло с чувством юмора, а нам повезло, что они завели твиттер. Теперь мы можем за пару минут поднять себе настроение, прочитав про антидела, вселенную тысячи Сатурнов и о том, что настоящих принцев встречают на кассе в супермаркете.