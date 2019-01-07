15 едких твитов от тех, кто просто не может взять и не пошутить хоть над чем-нибудь
Некоторым людям повезло с чувством юмора, а нам повезло, что они завели твиттер. Теперь мы можем за пару минут поднять себе настроение, прочитав про антидела, вселенную тысячи Сатурнов и о том, что настоящих принцев встречают на кассе в супермаркете.
AdMe.ru вдоволь посмеялся над новыми твитами из сети и собрал их в статью, чтобы и вы посмеялись тоже.
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Расскажите о ваших собственных смешных постах, которые сумели собрать кучу лайков в сети.