16 доказательств того, как сложно мужчинам и женщинам понять друг друга

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Уже не раз было сказано, что мужчины и женщины будто с разных планет. Но эта тема всегда остается неисчерпаемым источником неловких ситуаций и искреннего юмора, которому не нужно много времени, чтобы засветиться в интернете.

Мы в AdMe.ru не отрицаем, что есть мужчины и женщины, между которыми не возникают недопонимание и неловкость, но, когда они имеют место быть, важно посмотреть на это с улыбкой и не обижаться.

«Жена уехала, звонит: „Ты там хоть нормально питаешься?“ Я: „Да, вот рыбу с картошкой ем“»

И не поймешь, хорошо это или плохо

«Спросила у мужа, что он делает, пока меня нет дома. Прислал видео. Мужу 40 лет»

Со временем в браке начинаешь отличать малейшие оттенки

«Купил стол, чтобы работать стоя. У меня рост — 193 см. А вот у моей девушки — нет...»

Простое, но бесценное правило

План не сработал

«Мой муж: „Я не хочу маленькую собаку!“

Тоже мой муж:»

Маркетологи знают, на что надавить

Внимательность не их конек

Он просто бесстрашный

Как мало мужчины знают о женщинах

Хорошо, что не «нюдовое»

С комплиментами надо быть поосторожнее

«Бесит, когда муж появляется на людях в этом»

В их крови врожденный максимализм

А какие примеры недопонимания между мужчинами и женщинами встречали вы?