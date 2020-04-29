16 доказательств того, как сложно мужчинам и женщинам понять друг друга
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Уже не раз было сказано, что мужчины и женщины будто с разных планет. Но эта тема всегда остается неисчерпаемым источником неловких ситуаций и искреннего юмора, которому не нужно много времени, чтобы засветиться в интернете.
Мы в AdMe.ru не отрицаем, что есть мужчины и женщины, между которыми не возникают недопонимание и неловкость, но, когда они имеют место быть, важно посмотреть на это с улыбкой и не обижаться.
«Жена уехала, звонит: „Ты там хоть нормально питаешься?“ Я: „Да, вот рыбу с картошкой ем“»
И не поймешь, хорошо это или плохо
«Спросила у мужа, что он делает, пока меня нет дома. Прислал видео. Мужу 40 лет»
Со временем в браке начинаешь отличать малейшие оттенки
«Купил стол, чтобы работать стоя. У меня рост — 193 см. А вот у моей девушки — нет...»
Простое, но бесценное правило
План не сработал
«Мой муж: „Я не хочу маленькую собаку!“
Тоже мой муж:»
Маркетологи знают, на что надавить
Внимательность не их конек
Он просто бесстрашный
Как мало мужчины знают о женщинах
Хорошо, что не «нюдовое»
С комплиментами надо быть поосторожнее
«Бесит, когда муж появляется на людях в этом»
В их крови врожденный максимализм
А какие примеры недопонимания между мужчинами и женщинами встречали вы?
Фото на превью wizard_severus / Twitter