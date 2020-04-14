16 доказательств того, что вызов коммунальщика может вылиться в настоящее приключение

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Труд коммунальщиков не легок и, бесспорно, важен. Но порой они вытворяют такое, что в голове не укладывается. Именно с историями об этом и пришли пользователи сети в сострадающий интернет.

AdMe.ru искренне уважает сотрудников сферы ЖКХ и надеется, что эти истории повеселят и их тоже. А в конце вас ждет бонус — доказательство того, что порой хорошо выполненная работа коммунальной службы не всегда конечная цель жильца.

Верю не верю

Кабельщик проложил кабель через наш обруч, который мы оставили

Сюрприз от управляющей компании

Электрики хотели спрятать соединение кабеля от снега и воды. Не получилось

Научат летать доблестные ЖКХ-кудесницы. Ведь...

А что еще с ними делать-то?

Драматичная история в одном предложении

А ведь все начиналось с простой проверки...

Так вырастают батареи

Спасибо, что предупредили

Печальный прогноз с позитивным налетом

Удобно, конечно...

«Пожалуйста, не трогайте световой выключатель. Он отвечает еще и за работу лифта. Спасибо!»

Коммунальщики учат быть оптимистами даже в сложных ситуациях

Лифт не хотел везти слишком худых. Коммунальщики исправили

Копейка не только рубль бережет, или Как аварийная служба поломку устранила

Товарищество, поддержка, профессионализм

Бонус: порой хорошо выполненная работа службы ЖКХ далеко не конечная цель жильца