16 доказательств того, что время, без сомнений, величайшая сила

Порой кажется, что за убегающими днями невозможно поспеть, даже если в кладовке пылится машина времени. Это особенно явно заметно на снимках, которые лучше всего отображают влияние времени на людей и предметы.

Мы в AdMe.ru тоже ощущаем эту неумолимую силу, которая толкает нас вперед. А в бонусе мы покажем, что время оставляет свой отпечаток на всем, к чему прикасается. И от него не спрятаться даже на другой планете.

Тот же двор университета спустя 20 лет. Студентка теперь мама двоих детей

«Мои очаровательные бабушка и дедушка»

«Шлейка моей собаки. Господи, я и забыла, какая она была розовая»

«Мой любимый пикачу 1998 года, подаренный мне моими родителями, которые думали, что это милый мышонок»

«Моя доска для игры в нарды. Я беру ее с собой в каждый отпуск, и ее возраст становится все заметнее»

«Обе наволочки были куплены одновременно. Но та, что сверху, осталась на чердаке, а нижнюю я надел на подушку и спал с ней в обнимку 10 лет»

«Мой сын в 2012 году и я в 1980-х. Оба во дворе моих родителей»

«Мои родители в 1981 году и спустя 40 лет»

«Мой письменный стол 1910-х годов, который используется ежедневно более 110 лет»

«Моя бабушка в 19 лет, когда танцевала в театре, и на своем 100-летнем юбилее. Она все еще крутая»

«Игрушка моих сестер, с которой они играли больше 20 лет»

«Кажется, мой приемный котенок здорово вырос. Человек на фото — для масштаба»

«Мой дедушка держит моего папу (1949) и мой папа держит меня (1979)»

«За 15 лет ежедневного использования керамическое покрытие на моем утюжке для волос стерлось»

«Любимая игрушка моей кошки»

«Мой двоюродный дядя в 1952 году в 18 лет и сегодня в возрасте 87 лет»

Бонус: колесо марсохода Curiosity, который почти 10 лет путешествует по поверхности Марса