16 фотографий Венеции, глядя на которые даже искушенный турист разинет рот

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Большинство туристов знают Венецию только как город, славящийся каналами и гондолами. Но в героях нашей сегодняшней подборки проснулись исследователи, и они нашли то, что может поменять представление об этом городе даже у искушенных путешественников.

Коллектив AdMe.ru любит узнавать новые черты городов мира и приглашает вас оценить неочевидные особенности величественной Венеции.

«Вот такой сэндвич я купил в Венеции. Очень необычное соотношение хлеба и начинки»

Стая птиц парит в огненном небе над знаменитыми каналами

Античный Burger King в Венеции

«Вроде бы обычные воздушные шары, да? Присмотритесь. Они сделаны из венецианского стекла. Когда увидела, залипла у витрины минут на 5»

«Нашел это в престижном ресторане Венеции»

«Моя единственная ночь в Венеции. Проснулся рано, чтобы поймать восход солнца. Это стоило того!»

Эстетичный венецианский двор

Доставка грузов в Венеции

«В ответ на 2 влюбленные лампы из Турина покажу вот такие из Мурано»

«Увидел это на лодочной прогулке»

«Вот какая пицца досталась моему другу в Венеции»

А еще говорят, что у нас пицца плохая. © MrPickles84 / Reddit

Посейдон хочет добраться до местных жителей

«Я всегда думал, что дно каналов Венеции выглядит как морское. Как же я ошибался»

«Купил у местного художника этот шедевр»

«Лица Венеции. Проведя здесь несколько дней, я везде их вижу!»

«Лучшее фото из моей поездки в Венецию»