16 фотографий Венеции, глядя на которые даже искушенный турист разинет рот
Большинство туристов знают Венецию только как город, славящийся каналами и гондолами. Но в героях нашей сегодняшней подборки проснулись исследователи, и они нашли то, что может поменять представление об этом городе даже у искушенных путешественников.
Коллектив AdMe.ru любит узнавать новые черты городов мира и приглашает вас оценить неочевидные особенности величественной Венеции.
«Вот такой сэндвич я купил в Венеции. Очень необычное соотношение хлеба и начинки»
Стая птиц парит в огненном небе над знаменитыми каналами
Античный Burger King в Венеции
«Вроде бы обычные воздушные шары, да? Присмотритесь. Они сделаны из венецианского стекла. Когда увидела, залипла у витрины минут на 5»
«Нашел это в престижном ресторане Венеции»
«Моя единственная ночь в Венеции. Проснулся рано, чтобы поймать восход солнца. Это стоило того!»
Эстетичный венецианский двор
Доставка грузов в Венеции
«В ответ на 2 влюбленные лампы из Турина покажу вот такие из Мурано»
«Увидел это на лодочной прогулке»
«Вот какая пицца досталась моему другу в Венеции»
- А еще говорят, что у нас пицца плохая. © MrPickles84 / Reddit
Посейдон хочет добраться до местных жителей
«Я всегда думал, что дно каналов Венеции выглядит как морское. Как же я ошибался»
«Купил у местного художника этот шедевр»
«Лица Венеции. Проведя здесь несколько дней, я везде их вижу!»
«Лучшее фото из моей поездки в Венецию»
А в каком городе вы мечтаете побывать и почему?
Фото на превью ShearWind / Imgur
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