15+ человек, которые нашли на барахолке настоящий клад и отдали за него сущие копейки

Иногда кажется, что умение удачно сочетать вещи — это магия какая-то. Ведь как иначе можно объяснить то, что у одних девушек постоянно получается выглядеть так, будто они перед выходом на улицу проконсультировались с толпой стилистов, а другим такое может только сниться? И ведь свою одежду эти модные волшебницы отнюдь не всегда приобретают в дорогих бутиках. Они даже в том, что откопали в секонд-хендах, выглядят сногсшибательно.

Мы в AdMe.ru очень любим разглядывать крутые вещи с барахолки, которые посчастливилось отыскать пользователям интернета. Но в этот раз, рассматривая все эти стильные образы, мы еле сдержали желание тут же отправиться на поиски предметов гардероба, идеально подходящих друг к другу.

«Эти брюки от Guess я купила на барахолке. Что думаете?»

«Мой друг сказал, что в этом образе с пальто из вторых рук я выгляжу одновременно как главный исполнительный директор компании и героиня корейской драмы»

«Я решила в этом году покупать одежду в основном в комиссионных магазинах. Все, что на мне, оттуда, кроме этого винтажного пальто. Его мне подарила тетя»

«Увидела в инстаграме похожий блейзер и за выходные перешила тот, который купила на барахолке»

«Обычно я покупаю одежду в мужском отделе. Тут все, кроме обуви, из секонд-хенда»

«Все вещи для этого образа я подобрала в комиссионном магазине»

«Мы с лучшей подругой купили эту темную одежду в секонд-хенде»

«Это комбинезон из 80-х, и купила я его на гаражной распродаже»

«Просто чувствую себя счастливой в блейзере из комиссионки и кроссовках»

«Сначала я купила юбку. Пиджак отыскала только через месяц. Отдала $ 8 за все»

«Из нового на мне только обувь»

«Откопала вот такие фиолетовые джинсы»

Тут все из комиссионных магазинов, а ботинки — Dr. Martens

«Я очень обрадовалась, когда нашла в комиссионке эту рубашку за $ 10»

«Покупаю одежду на барахолках уже 4 года (спасибо маме, которая впервые меня туда отвела). Люблю блейзеры, и вот некоторые мои образы с ними»

«На папе: винтажные рубашка, ремень, очки и обувь. Джинсы и куртка — Levi’s. На мне: все из комиссионки»

«Винтажная ночнушка, которую я купила на распродаже в поместье за $ 2, напоминает мне картину Альфонса Мухи»

«Я не очень разбираюсь в ювелирных изделиях, но эта маленькая медная брошь в виде мотылька выглядит слишком уникальной. Не смогла пройти мимо»

«Мне совсем некуда идти в таком наряде, но без него я точно с места не сдвинусь!»