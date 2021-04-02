16 доказательств того, что в телефоне любой девушки есть секретные фото, которые не всем рискнешь показать

Идеальных людей не бывает, и даже у настоящих красоток случаются неудачные фотографии. Обычно девушки стесняются выставлять такие снимки в сети, но некоторые дамы настолько уверены в себе, что делают это с легкостью.

Мы в AdMe.ru уважаем людей без комплексов, которые относятся к себе с долей здорового юмора. Поэтому с удовольствием отыскали на просторах интернета смелых девушек, которые рискнули показать не только безупречные, но и провальные фото.

Девушки могут быть такими разными

Не могу поверить, что это один и тот же человек. Браво! © getsloadsbykyle7 / Reddit

«Снимок из чата, который любезно сохранили мои друзья»

«Мой парень говорит, что это единственная моя рожица, которая его по-настоящему пугает»

Ракурс и освещение решают все

«Фото сделаны в один и тот же день. Смотрите, какой контраст»

Попытка сделать милое селфи против случайного снимка фронтальной камеры

«Наконец-то я могу продемонстрировать свой талант перевоплощения»

«Я и мое альтер эго»

«В общем, я играю в регби...»

«Как фотограф я всегда стараюсь передать искренние эмоции»

«У меня очень гибкие ноздри»

«Я могу быть такой разной»

«У меня очень выразительное лицо. Фото с разницей в несколько секунд»

«Как я выгляжу с макияжем, париком и ресницами по сравнению с тем, что я посылаю своей сестре»

«Мой подбородок похож на поверхность Луны»

Фотографии со свадьбы