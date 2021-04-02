16 доказательств того, что в телефоне любой девушки есть секретные фото, которые не всем рискнешь показать
Идеальных людей не бывает, и даже у настоящих красоток случаются неудачные фотографии. Обычно девушки стесняются выставлять такие снимки в сети, но некоторые дамы настолько уверены в себе, что делают это с легкостью.
Мы в AdMe.ru уважаем людей без комплексов, которые относятся к себе с долей здорового юмора. Поэтому с удовольствием отыскали на просторах интернета смелых девушек, которые рискнули показать не только безупречные, но и провальные фото.
Девушки могут быть такими разными
- Не могу поверить, что это один и тот же человек. Браво! © getsloadsbykyle7 / Reddit
«Снимок из чата, который любезно сохранили мои друзья»
«Мой парень говорит, что это единственная моя рожица, которая его по-настоящему пугает»
Ракурс и освещение решают все
«Фото сделаны в один и тот же день. Смотрите, какой контраст»
- Вам 20 или 50? © unknown_user / Reddit
Попытка сделать милое селфи против случайного снимка фронтальной камеры
«Наконец-то я могу продемонстрировать свой талант перевоплощения»
«Я и мое альтер эго»
«В общем, я играю в регби...»
«Как фотограф я всегда стараюсь передать искренние эмоции»
«У меня очень гибкие ноздри»
«Я могу быть такой разной»
«У меня очень выразительное лицо. Фото с разницей в несколько секунд»
«Как я выгляжу с макияжем, париком и ресницами по сравнению с тем, что я посылаю своей сестре»
«Мой подбородок похож на поверхность Луны»
Фотографии со свадьбы
Как вы считаете, какие снимки ближе к реальности: первые или вторые? Вы готовы решиться на подобный эксперимент?
Фото на превью funky_s / Reddit
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