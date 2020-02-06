16 доказательств того, что в любой семье нужен глаз да глаз за близкими

Как-то мои родители увидели на базаре страшненькую эмалированную кружечку. Она им жутко понравилась. Принесли домой.

Я сидела в наушниках в комнате, как вдруг услышала дикие крики, подскочила и побежала на кухню. Там я увидела батальную сцену: мать и отец стояли друг напротив друга, вцепившись в кружечку и перетягивая ее каждый в свою сторону.

«Я... купил ее... для пива», — процедил батя. На его стороне было множество разрядов по борьбе.

«Фиг тебе... а не пиво», — ответила мама. На ее стороне было преимущество в росте.

«Вы что, совсем уже?» — вскрикнула я.

Страшненькая кружечка с клубничкой с грохотом покатилась по полу. Оба участника баталии, злющие, как шершни, выскочили из кухни и разбежались по разным углам.

«Вы чего? — спросила я маму. — Вы 20 лет вместе и поругались из-за долбаной кружечки за 5 гривен?!»

Я видела, что маме смешно, но она пытается не подавать виду.

«В этом и есть секрет отношений, — бросила она. — Чтобы вам никогда не было скучно». Кружечкой теперь черпают воду. © iamhellcat / twitter