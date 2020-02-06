16 доказательств того, что в любой семье нужен глаз да глаз за близкими
Счастливые семьи — те, в которых часто смеются, делятся воспоминаниями, открыто выражают эмоции, находят время друг для друга, эпично ссорятся и отыскивают пути разрешения конфликтов. Эти банальные на первый взгляд вещи с годами обретают ценность. Герои нашей подборки поделились ситуациями, которые могут произойти в любой семье. После прочтения этих историй кажется, что логика родителей и детей примерно одинакова, в какой бы стране вы ни проживали и к какой бы культуре ни принадлежали.
Мы в AdMe.ru убеждены, что у каждой семьи найдется история, достойная как минимум легкой голливудской комедии.
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Идем с 5-летним сыном и обсуждаем валентинку для его дамы сердца. Наконец-то спросил, почему так назвали — «валентинка». Рассказываю историю о священнике и о том, как он пары тайно женил.
Сын:
— Ну не так уж я и влюблен, чтобы жениться.
Такой маленький, а уже боится ответственности! © leni_kotik / twitter
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Мы с батей 40 минут ехали в транспорте на соседних сиденьях. Если бы он не включил телефон, чтобы глянуть время, и я бы не увидела свое фото на заставке, то мы бы так и не узнали друг друга.
Батя: «Никому не рассказывай».
Я: «Хорошо».
Тоже батя, маме: «Хочешь хохму?»
Тоже я, всему твиттеру: «Хотите хохму?» © hart_ik / twitter
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Папа спросонья вышел гулять с собакой, но по итогу взял с собой только поводок. Возвращается, говорит, что, видимо, потерял пса. Мама начинает на него орать, я сижу с собакой в своей комнате и просто офигеваю от происходящего. © etopr0letariat / twitter
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Как-то мои родители увидели на базаре страшненькую эмалированную кружечку. Она им жутко понравилась. Принесли домой.
Я сидела в наушниках в комнате, как вдруг услышала дикие крики, подскочила и побежала на кухню. Там я увидела батальную сцену: мать и отец стояли друг напротив друга, вцепившись в кружечку и перетягивая ее каждый в свою сторону.
«Я... купил ее... для пива», — процедил батя. На его стороне было множество разрядов по борьбе.
«Фиг тебе... а не пиво», — ответила мама. На ее стороне было преимущество в росте.
«Вы что, совсем уже?» — вскрикнула я.
Страшненькая кружечка с клубничкой с грохотом покатилась по полу. Оба участника баталии, злющие, как шершни, выскочили из кухни и разбежались по разным углам.
«Вы чего? — спросила я маму. — Вы 20 лет вместе и поругались из-за долбаной кружечки за 5 гривен?!»
Я видела, что маме смешно, но она пытается не подавать виду.
«В этом и есть секрет отношений, — бросила она. — Чтобы вам никогда не было скучно». Кружечкой теперь черпают воду. © iamhellcat / twitter
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Случайно подслушала разговор матери и дочери в автобусе.
— Мама, я, наверное, скоро уйду от Павлика.
— Почему?
— Я устала каждое утро ему завтрак готовить.
— А как же я каждое утро готовлю завтрак твоему папе?
— Так ты же папе готовишь, а я — какому-то придурку! © mpalp / pikabu
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Сын: «Пап, когда это кончится?»
Я: «Никто этого не знает наверняка. Наше существование — это длинный унылый путь, по которому мы просто идем, пока не попадем в объятия смерти».
Сын: «Я имел в виду, когда закончится эта передача по телевизору?»
Я: «В 7:30». © humortranslate / twitter
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Брат вернулся из школы с двойкой по математике. Спрашиваю, что случилось, он невозмутимо говорит:
— Решал задачу у доски.
— И как, не смог?
— Смог.
— Тогда что?
— Я спел решение. Про бидоны с молоком и пропорции. Наверное, ей не понравилось.
Блин, горжусь братом! © rinchenwaltz / twitter
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Папа мыл собаку после прогулки. Стоит в ванной и орет на пса: «Чем это воняет?!» И мама такая с кухни: «Боже... это, наверное, мой плов». © etopr0letariat / twitter
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Приехала к родителям. Мама весь вечер уговаривала меня поесть, заманивая тем, что сделала мой любимый салат. После 15 попыток усадить меня за стол я все же сдалась и сказала «да». Тогда папа, лежа на диване, осторожно спросил: «Тот, который я съел?» Ссора началась. © KEK_Enot / twitter
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Иду по парку и вижу, как папа, мама и сын достают лыжи.
Сын плачет: «Пап, я не хочу на этих лыжах кататься!»
Папа: «Сынок, я тоже не хочу, но сегодня у мамы праздник, сегодня все должны на этих долбаных лыжах кататься».
Мама: «Ребята, ну хватит, можно как-то повеселее?» © CharlesKennel / twitter
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Учу сына читать:
— Читай по слогам.
— А-БРИ-КОС.
— Теперь все слово.
— Груша.
Боги, дайте мне сил. © leni_kotik / twitter
А как чудят ваши родные и близкие?
Фото на превью chern_ov / twitter