16 доказательств того, что в каждом дяде и тете живет неугомонный шилопоп
Говорят, что смех продлевает жизнь. Некоторые люди сделали эту простую истину своим девизом. Они не стесняются дурачиться и вести себя словно дети малые и дарят тем самым себе и окружающим лишний повод улыбнуться.
Мы в AdMe.ru считаем, найти в жизни место для веселья всегда полезно, а герои нашей новой подборки, без сомнений, убедят в этом и вас.
«Только что закончил обустройство нового бассейна и террасы»
«Фотографировала свою подругу, а парень на заднем плане решил, что это его фотосессия»
«Уверена, что именно этой уточки-холодильника не хватало в моей комнате»
«Постельное белье, которое тетя подарила мне на 20-летие»
«Жена спрятала это во дворе и ждала несколько дней, пока я обнаружу»
«Моя сестра вышла замуж на прошлой неделе, поэтому мы воссоздали этот шедевр из детства»
«Муж подарил мне Банана-в-бандане»
«Взрослый солидный мужчина оставил свою щетку, или Первые 40 лет детства в жизни мужчины самые сложные»
«Коллега купил самоклеящиеся глаза и прикрепил их повсюду»
«Зашли с братом в магазин. Я ему говорю типа: „Глянь чего“ — и эту штуку на руку напяливаю. Смотрю, а он уже с такой же на руке стоит»
«Стащил у дочери наращенные волосы. Теперь у меня новый причесон!»
«Удивительно, сколько времени прошло, пока моя дочь обнаружила, что я присоединился к BTS (2 недели)»
«На моем столе сегодня утром. Коллеги великолепны!»
«У бабушки разбилась садовая фигурка. Сделал все, что мог, для ее спасения»
«День 37-й. Жена так и не обнаружила, что я прифотошопил „Звезду Смерти“ на наше свадебное фото»
«Жена друга разрешила ему украсить ванную комнату в подвале... И не зря»
Как вы считаете, допустимо ли взрослому человеку вести себя порой как ребенок? Может быть, вы сами себе иногда такое позволяете?
Фото на превью DominicOH / Reddit
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