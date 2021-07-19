16 доказательств того, что в каждом дяде и тете живет неугомонный шилопоп

Говорят, что смех продлевает жизнь. Некоторые люди сделали эту простую истину своим девизом. Они не стесняются дурачиться и вести себя словно дети малые и дарят тем самым себе и окружающим лишний повод улыбнуться.

Мы в AdMe.ru считаем, найти в жизни место для веселья всегда полезно, а герои нашей новой подборки, без сомнений, убедят в этом и вас.

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«Уверена, что именно этой уточки-холодильника не хватало в моей комнате»

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«Коллега купил самоклеящиеся глаза и прикрепил их повсюду»

«Зашли с братом в магазин. Я ему говорю типа: „Глянь чего“ — и эту штуку на руку напяливаю. Смотрю, а он уже с такой же на руке стоит»

«Стащил у дочери наращенные волосы. Теперь у меня новый причесон!»

«Удивительно, сколько времени прошло, пока моя дочь обнаружила, что я присоединился к BTS (2 недели)»

«На моем столе сегодня утром. Коллеги великолепны!»

«У бабушки разбилась садовая фигурка. Сделал все, что мог, для ее спасения»

«День 37-й. Жена так и не обнаружила, что я прифотошопил „Звезду Смерти“ на наше свадебное фото»

«Жена друга разрешила ему украсить ванную комнату в подвале... И не зря»