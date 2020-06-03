16 доказательств того, что учить детей — это та еще работенка
Говорят, профессия педагога требует не только колоссального уровня знаний, но и стальных нервов. Ко всему этому необходимо добавить и неподдельную любовь к ученикам. Откровенно говоря, мало кому удается сочетать в себе все 3 качества, из-за чего порой учителя и попадают в разные неловкие или попросту странные ситуации.
AdMe.ru знает, что учитель — это самое настоящее призвание, путь к которому может быть и долог, и тернист. Мы отыскали тех преподавателей, которым явно пришлось попотеть, прежде чем завоевать доверие родителей и любовь учеников.
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Я воспитатель. Перед отпуском на меня нажаловалась мама в департамент, дескать, почему это я летом иду отдыхать, ведь родители хотели отправиться отдыхать вместе со мной, чтобы не травмировать чадо другим педагогом, а у них отпуск только в октябре. А я плохой воспитатель, потому что свой отпуск вместе с мужем летом взяла. © Nurzia / pikabu
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У нас на телевидении одна дамочка посмотрела ролик о Дне знаний и заявила, что «учителя слишком хорошо одеты — это может создать плохое впечатление у зрителей». После этого директор школы, плюясь и чертыхаясь, провела среди коллектива разъяснительную беседу на тему «как надо одеваться перед камерой». Сюжет пришлось переснимать. © tristana77 / pikabu
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Жена работает учителем в школе (дистанционное обучение). Вчера задала задания, сегодня показывает результат. Особо трудолюбивый ученик нашел ответы на сайте готовых домашних заданий, сделал скрин и выслал. Лень даже переписать. © Vegastr / pikabu
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Преподаю в дошкольном учреждении. Все сотрудники — женщины до 26 лет. Есть один мужчина — он декан. Дресс-код у нас не драконовский: нельзя, например, короткие шорты, голые животы и всякое такое. Сейчас у нас жарко, и большинство сотрудниц ходят в майках. Я тоже решила надеть. Вечером пришли за детьми родители, и на меня странно смотрели папашки. На следующий день вызывает меня директор. Ей звонили мамы и жаловались, что у меня видно декольте. На мое возражение, что остальные девушки носят майки и ничего, мне сказали, что я выгляжу иначе и майка на мне смотрится по-другому, а значит, я не могу ее носить. Двойные стандарты! © shakingunder / reddit
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Девочка попросила 2 дополнительные недели, чтобы закончить домашнюю работу. Рассказала, что ее младшая сестренка попала под машину и сейчас находится в тяжелом состоянии. Конечно, учителя ей разрешили. Одна учительница даже сходила к ним домой и на пороге анонимно оставила $ 500. История дошла до администрации. Они организовали фонд для пожертвований, а директор лично пошел к семье, чтобы предложить помощь. Мать ученицы: «Нет у нее никакой сестры. Она придумала это, чтобы ей в школе разрешили не делать домашку». © Sean Thomas / quora
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В начальной школе к нам в класс пришла молодая учительница. Она вела русский язык. Темы для сочинений не отличались оригинальностью. Одной из них была «Школа — мой дом». Я решил выложить всю свою ненависть на тетрадном листе, справедливо полагая, что получу двойку. В моем скромном опусе я в деталях описал, по каким причинам школа — это точно не мой дом, почему я не могу любить место, в которое мне приходится тащиться пару кварталов ранним утром, слушать совершенно неинтересную мне информацию, а главное — соответствовать всеобщим требованиям. Каково же было мое удивление, когда за сочинение я получил пятерку с минусом, причем минус был исключительно из-за грамматических ошибок. © i1sopro / pikabu
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Однажды на уроке обществознания учитель задала классу вопрос: «Как вы относитесь к тому, что некоторые родители держат своих детей в ежовых рукавицах?» Я — любительница высказать свое мнение — тут же подняла руку и сказала: «Я считаю, что это очень жестоко! Зачем ходить дома в рукавицах, если и так тепло? А ежовые, наверное, еще и очень толстые, это ведь издевательство!» С тех пор думаю, что лучше промолчать, и порой боюсь ответить на какой-либо вопрос, чтобы не сморозить очередную чушь. © ideer
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У меня на фейсбуке несколько учителей в друзьях. Однажды я написал пост о том, что мне постоянно снится один и тот же кошмар: я нахожусь в классе химии, вот-вот начнется экзамен, а я до этого уроков не посещал и совсем ничего не знаю. Учитель химии написал комментарий под постом, что его непрекращающийся кошмар — это мое пребывание на его занятиях. © Notmyrealname / reddit
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Жена устроилась в школу скорочтения и ведет уроки онлайн. Пишет мне сейчас, что сегодня урок вела у 1 ребенка вместо 3. Одна девочка спряталась, и ее весь урок мама искала, а мальчик ткнул себе палкой в глаз и потому присутствовать не смог. © AlexandrRayn / pikabu
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Один студент был недоволен оценкой, которую я ему поставил. Пришел ругаться. Я ему сказал, мол, неси работу — посмотрю, может, я ошибся где-то. Студент ушел за работой. Отсутствовал долго. Наконец вернулся, написал официальную апелляцию, оставил все мне и ушел. В общем, он в своей работе кое-где поменял ответы. Но у меня хранилась копия его теста, так что это не прокатило. В итоге оценку ему понизили еще на балл за вранье. © Emmett Redd / quora
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Довелось мне как-то заболеть. На 10-й день говорю доктору: «Закрывайте уже больничный, а то на работе уроки некому вести». «Подумаешь, — усмехнулся доктор. — У нас вон в школе географ биологию вел, и ничего». «Ну что вы, у нас так не положено», — ответила я. К слову, я работаю биологом в школе. Прихожу на работу после больничного и обнаруживаю, что мои уроки вел учитель географии! © Ythilka / pikabu
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На лекции было 110 человек. Я рассказывал о психологии человека, а конкретно о том, почему людям свойственно поступать так же, как поступает большинство. Один парень беспокойно ерзал на своем месте и что-то искал под столом и вокруг него. У меня в голове что-то щелкнуло, и я сказал, указывая на дверь: «Пикачу вон там». Взволнованный парень крикнул: «Где?!» Долго смеялись. Мне сын рассказал об этой игре буквально накануне. © Bill Connelly / quora
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Наша учительница по математике была очень строгая, поэтому ее никто не любил. И все над ней по-разному издевались. Лет так в 15 я сказала ей, что испортила тетрадь с домашкой и поэтому не смогла выполнить задание (на самом деле я просто ничего не сделала). После урока меня попросили остаться. Вместо того чтобы наорать на меня, учительница начала мягко расспрашивать, все ли у меня дома хорошо, не издевается ли кто-то надо мной и так далее. В тот момент я впервые поняла, что она — человек, у которого есть свои чувства. Мне стало так стыдно за то, что мы издевались над ней. С тех пор я вела себя на уроках нормально. © SilentSamamander / reddit
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Целые месяцы меня изводили в школе. Поводом послужила одежда. Что бы я на себя ни нацепила, руководство было недовольно. Кардиган? Нет! Водолазка? Нет! Можно было носить только бесформенную рубашку, а все остальное считалось «провокационным». Я немного подумала и нашла решение: стала повязывать на шее различные винтажные шарфики, чтобы прикрыть большую грудь. Но руководство взяло и запретило носить шарфы! А все потому, что у меня ну очень большая грудь, которая всех почему-то раздражала. © kissmybunniebutt / reddit
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Необходимо было написать учителю английского записку о причине отсутствия ребенка. «Как зовут учительницу?» — «Чича». После секундного замешательства говорю, что нельзя давать прозвища, это некрасиво. Опять спрашиваю: «Имя какое?» На что сын с возмущением: «Мам, ну Чича же! Когда она заходит в класс, мы всегда говорим „Хеллоу, чича!“» Остаток вечера заучивали имена учителей. © ideer
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До дрожи боюсь учительницу своего сына по математике. Если она вдруг вызывает меня в школу, то я всегда еле-еле собираюсь. Пока она рассказывает мне о сыне, я постоянно с ней соглашаюсь, чтобы поскорее закончить разговор. А когда выхожу из класса после разговора, сразу бегу в кафе, чтобы съесть пару десертов и расслабиться. Мама. 43 года. © ideer
А у вас были интересные случаи в школе? Поделитесь с нами в комментариях.