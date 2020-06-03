16 доказательств того, что учить детей — это та еще работенка

Наша учительница по математике была очень строгая, поэтому ее никто не любил. И все над ней по-разному издевались. Лет так в 15 я сказала ей, что испортила тетрадь с домашкой и поэтому не смогла выполнить задание (на самом деле я просто ничего не сделала). После урока меня попросили остаться. Вместо того чтобы наорать на меня, учительница начала мягко расспрашивать, все ли у меня дома хорошо, не издевается ли кто-то надо мной и так далее. В тот момент я впервые поняла, что она — человек, у которого есть свои чувства. Мне стало так стыдно за то, что мы издевались над ней. С тех пор я вела себя на уроках нормально. © SilentSamamander / reddit