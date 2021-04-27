16 доказательств того, что иметь брата или сестру — бесценно

Научно доказано, что в жизни ребенка его братья и сестры не менее важны, чем родители. Оно и понятно: в детстве мы всему учимся вместе — шутить, спорить, любить, прощать. Между нами невидимая нить, которая остается крепкой, даже когда мы взрослеем.

Мы в AdMe.ru нашли трогательные фото, подтверждающие, что связь между братьями и сестрами — это бесконечная магия. После просмотра этих кадров у вас может возникнуть непреодолимое желание отправить брату или сестре смайл с высунутым языком или строчку из глупой песни вашего общего детства. Не сдерживайте себя, ведь они точно все поймут правильно.

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Сестры-близнецы родили сыновей с разницей всего в 20 дней. Сами Ольга и Татьяна появились на свет 39 лет назад с разницей в 20 минут.

«Я приготовила горячий шоколад для своих младших брата и сестры. Брат распределил кружки так: кружка геймера — ему, художника — мне, а волшебника — сестре»

«Мама сфоткала нас с братом. Выглядит как коллаж „до и после“»

«Мой младший брат сделал для меня открытку с надписью „Выздоравливай скорее“, пока я лежу в больнице. Это так мило!»

«В последнее время я чувствую себя не очень. Мой брат заметил это и помог мне сделать маленький сад, чтобы отвлечься. Теперь я забочусь о нем и жду изменений!»

«Алан, люблю. Ты крут. Молодец». Суровая сестринская любовь

«Моя младшая сестра любит практиковать нейл-арт в семье. А теперь вот я... гордый брат»

«С гордостью ходил за продуктами с эксклюзивными сумками ручной работы, которые сделал мой младший брат»

«Мы с моей младшей сестрой (13 лет) разговариваем не так часто, как хотелось бы»

«Вчера вечером она прислала мне сообщение с фотографией кальмара, которого нашла. Я просил прислать это фото еще 3 года назад. А сейчас она, по-видимому, перечитывала нашу переписку и сделала это. Я прослезился».

«Моя младшая сестра приготовила завтрак для меня. Кажется, я становлюсь слишком чувствительным»

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«Эту гитару Lego мой младший брат сделал мне в подарок на день рождения»

«Это то, что мой диетолог (моя сестренка) разрешает мне есть»

«Каждый раз, когда я кладу что-то сладкое в корзину и отворачиваюсь, оно исчезает, и на его месте оказываются овощи. Спасибо, что помогаешь мне питаться правильно».

«Моя младшая сестра любит лисиц (одна из них — персонаж компьютерной игры, которую мы обожаем). На Рождество я смастерил для нее такую лису из дерева»

«Вот утренний сюрприз от брата. За то, что он случайно раздавил мой. Я плакала от милоты»

«Мой младший брат приготовил это и велел выбирать фильм. Есть, сэр!»