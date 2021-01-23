16 ситуаций, которые будут понятны всем, кто помнит безбашенные студенческие годы

Есть одаренные люди, предназначение которых — учить других людей. Один из таких людей, 73-летний профессор Джон Орт, оказавшись перед необходимостью проводить занятия в пустой аудитории и записывать их для учеников, вначале растерялся, а потом нашел остроумный выход. Он начал сажать на свои лекции в Zoom куклу Пиноккио, чтобы растопить лед между ним и его студентами.

Следующие твиты и фото, раскопанные на просторах интернета редакцией AdMe.ru, доказывают, что студенты и их преподаватели как никто горазды на выдумку и юмор. А история в бонусе убедит вас, что некоторые из них еще и способны проявлять философскую мудрость прямо во время экзамена.

«Мой профессор математики носит галстук с бесконечной версией самого себя»

«Я не жалею потраченных лет в ветеринарной академии, ведь на стенде с другими преподавателями у нас было это»

«Мой университет прислал мне вот такой диплом»

Некоторые студенты заметно опережают других

«Мой учитель истории написал на своей бутылке с водой „Слезы моих студентов“»

Учиться можно и в 20 лет, и в 60

«Студент отправил файл с домашкой и удалил. Спрашиваю: „Где файл?“ А он в ответ мне...»

«Недавно у меня появился личный уголок в университете. Не мог его не украсить»

«Польские одногруппники все как один за 5 минут до коллоквиума: „Я не готовил шпоры, слишком рисково, лучше буду писать сам“. Тем временем мой комп»

Преподаватели тоже люди со своими слабостями

Студенческая смекалка может провести даже опытного преподавателя

Навыки прокрастинации закладываются еще в вузе

«Я первый человек в нашей семье, окончивший университет. И поскольку я люблю Lego, мои родители сделали мне в честь этого такой подарок»

«Так мой муж нарядился на первый день в колледже. Я очень горжусь тем, что он решился поступить туда»

Сложности в изучении иностранных языков знакомы многим студентам

Зато рядом всегда есть верные друзья, с которыми не бывает скучно

Бонус

Училась я на заочном, поэтому у нас каждый раз был новый препод по философии. Последний рассказывал интересно об экзистенциализме, ходили всей группой, слушали. Я суть поняла, но гладко рассказать бы не смогла. Настал день экзамена. Настрой был решительный: сдам на четверку! Приехала, штудирую конспекты. А подруга моя, Машка, плачет: забыла тетрадку в электричке и теперь списать неоткуда, уже хочет идти на пересдачу. И вот заходит препод. Садится, не снимая пальто, и говорит: — Чтобы не тратить мое и ваше время, всех, кто согласен на тройку, прошу сдать зачетки. Подрывается две трети группы. Машка: «Пошли. Тройка — это тоже хорошо». Я говорю, что хотя бы поборюсь за балл выше. Поставил тройбаны, отпустил их. Только ушли, и препод изрекает: — Давайте зачетки те, кто пришел за четверкой! А остальные — готовьте листочки. О!!! Поднялись все, кроме 4 парней. Они были даже старше препода; думаю, они бы сами могли ему философию «разжевать»... В общем, выходим мы с четверками, радостные, и тут слышим вопль ликования! Остальным препод поставил пятерки, не спрашивая ничего! И сказал, что каждый из нас получил ту оценку, которую заслуживает. © Megansha / Pikabu