16 доказательств того, что работникам детских садов молоко надо за вредность давать

В каждой профессии есть свои преимущества и недостатки. Казалось бы, трудовые будни в детских садиках должны быть скучными, незатейливыми и лишенными каких бы то ни было приключений. Малышня же целыми днями возится с игрушками и не может натворить ничего особенного. Не то что взрослые ребята. А в отличие от школьных учителей, воспитателям даже не надо проверять домашние задания.