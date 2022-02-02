16 доказательств того, что работникам детских садов молоко надо за вредность давать
В каждой профессии есть свои преимущества и недостатки. Казалось бы, трудовые будни в детских садиках должны быть скучными, незатейливыми и лишенными каких бы то ни было приключений. Малышня же целыми днями возится с игрушками и не может натворить ничего особенного. Не то что взрослые ребята. А в отличие от школьных учителей, воспитателям даже не надо проверять домашние задания.
Мы в AdMe.ru отыскали на просторах сети истории работников детских садиков. И теперь уверены, что их труд легким точно не назовешь.
- Рассказывала детям в садике о жизненном цикле рыбок. Даже ролик показала. Икринки, мальки — в общем, ничего особенного. Вдруг одно дите спрашивает: «А они женаты?» А другой воспитанник отвечает: «Ты чего? Они же даже не ходят в ресторан!» © Christine Payne / Quora
- У меня в группе (занимаюсь с 5-летками) поссорились 2 девчонки. Подходят ко мне, и одна заявляет: «Учительница, вот она мне тут такое закатила!» Я разволновалась, начала выяснять, из-за чего же возник конфликт. Мне в ответ: «Ну мы кое-что не поделили». Оказалось, «личное пространство». И поэтому обиженная сторона закатила истерику. Обожаю этих умных деток. © Charmaine Ng / Quora
- Несколько раз за время работы в саду я сталкивалась со своеобразными детьми. Так, одна девочка лет 5 приходила в садик и уходила из него с настоящей истерикой. А вот в течение дня было все в порядке: ребенок играл, ни с кем не ссорился, никаких расстройств. Мама, понятно, волновалась и нервничала, что же такое с ее малышкой в саду вытворяют. Предложили ей посмотреть камеры. Мама извинилась и поняла, что нужна помощь ребенку, а не ругань с воспитателями. © paaandagirl / Pikabu
- Рассказываю что-то детям во время занятий. Вдруг один малыш прямо в середине моей речи спрашивает: «А почему вы такая толстая?» Надо сказать, это чадо вообще любит повеселить группу. Что же делать, пришлось ответить: «Не знаю, дружок. Некоторые люди просто полные. Не хочешь меня спросить что-нибудь о нашем уроке? Тогда садись, пожалуйста, на место». Слава богу, я на такое не обижаюсь. © Pette_Davis / Reddit
- Я недавно получила первое предложение руки и сердца. Воспитанник из моей группы сказал, что обязательно женится на мне, когда вырастет. © JustALuckyDog / Reddit
- Моя мама работает воспитательницей в детском саду. Проходила она тут с малышней объемные фигуры: кубы, конусы и все такое. При этом пыталась объяснить, что они будут пользоваться взрослыми словами и шар теперь следует называть сферой. Наконец, перешли к практике. Показывает она ребятам мяч для игры в баскетбол и спрашивает, что это такое. Один парень тут же лихо отвечает: «Баскетбольная сфера». © Lily Peter / Quora
- Я воспитатель с 5-летним стажем. Много всяких перлов слышала от детей. Но один из моих любимых: «День сегодня не очень. Меня папа из семьи уволил». © Kikabennet / Reddit
- Никогда не сержусь на малышей, если они пытаются что-то проанализировать. Подходит ко мне девочка из моей группы и с невероятно счастливым видом заявляет: «Ой, а вы потолстели! А знаете, как я догадалась? У вас попа со стула свешивается». Ну, надо сказать, я действительно немного прибавила в весе. Но справедливости ради стоит отметить, что усидеть на этих крошечных стульчиках довольно сложно. © futato / Reddit
- Бедные воспитатели из детских садиков часто болеют. Один знакомый, который там работает, мне сказал: «Я простуду не подхватываю. Я с ней живу. Уже как-то привык». © Matthew Bates / Quora
- Как-то спросил у своих воспитанников в шутку: «Разве я не самый крутой на свете?» Один мальчишка подскочил и заявил: «Нет конечно! Самая крутая вещь на свете — это татуировки на лице». © B***Sniffer26 / Reddit
- Училась в школе и в 9-м классе пошла на лето нянечкой в садик. В группе были дети лет 5. Однажды воспитатель попросила посмотреть за ними в тихий час. Я прилегла на кровать и уснула, а когда проснулась, оказалось, что ребята тихо сидели кружком и смотрели на меня. Воспитатель так и не узнала, что тихий час был у меня. © Наталья Кузнецова / Facebook
- Работала заведующей детским садом. Пришла на работу. Вдруг раздается звонок. Поднимаю трубку, а там: «С вами будет разговаривать министр образования области». Онемела. Слышу стальной голос, который строго вопрошает, есть ли у нас свет, тепло и вода. Отвечаю: «Все есть». Оказывается, в одной из групп в раздевалке батарея была холодной. Воспитатель включила конвектор, стало тепло. Но родители решили о холодной батарее рассказать министру, немного преувеличив проблему. © Подслушано / VK
- 3-летняя девчушка у меня в группе как-то надела в сад колечко. Ничего особенного, просто бижутерия. Я попросил украшение снять и спрятать на всякий случай. Дитя ни в какую. На вопрос, почему же она не может его убрать, ответила, что оно слишком ценное. © Andrew Bennett / Quora
- Дело было зимой. Моя подруга работала в детсаду воспитательницей. А я после лекций иногда заглядывала к ней туда. Однажды пришла, а приятельница с нянечкой собирают малышню на прогулку. Детки уже большие, 4–5 лет, но помогать одеться надо. Я тоже присоединилась к процессу. Мою подругу срочно позвала к себе заведующая. Она попросила отвести малышей во двор и убежала. И тут вся группа детишек как понеслась по ступенькам вниз с криками! А дальше с крыльца кубарем. Я сначала растерялась и только могла говорить: «Дети, осторожнее!» Куда там. Пока я не рявкнула «Стоять!», на меня никто не среагировал. После вопля все построились, и мы чинно дошли до участка. Слава богу, все дети были целы и невредимы. Подруге я потом сказала, что лучше буду дрессировать зверей, чем работать воспитателем. © Ивета Денисенко / Facebook
- Трудилась я в учебном заведении, где школа и садик находились в одном здании. Была у меня в группе очаровательная девчушка. Как только приходила в класс, сразу начинала пританцовывать вокруг меня, чтобы показать свои туфельки. Мама у нее работала школьным учителем тут же. Кстати, все в семействе были вегетарианцами. И вот перерыв на обед, мы, преподаватели, стоим болтаем. И вдруг кто-то говорит маме моей любимицы, что ее дочурка ест мясо. Вот прям сейчас. Учительница с ужасом оборачивается и видит, что ее чадо уже половину бургера в рот запихнуло. Кричит ей: «Детка, не ешь!» Ребенок так и застыл с открытым ртом. А потом завопил, расплевывая кусочки мяса: «Мамочка, да я же просто попробовать». © Jessica Albrent / Quora
- Если жена работает воспитателем в детском садике, веселые выходные тебе гарантированы. Вы точно будете делать кучу всяких поделок. © stefantribble / Twitter
А как вам кажется, что сложнее: быть учителем в школе или воспитателем в садике?
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