16 доказательств того, что работа курьера — это ежедневное шоу, а не хухры-мухры

Многим кажется, что работа в доставке монотонная и обыденная. Отнес, отдал и забыл — ну где тут найдется место веселью? Однако наши сегодняшние герои доказывают, что у сотрудников этих служб каждый новый день может оказаться насыщеннее, чем у любого блогера-путешественника.

Авторы AdMe.ru точно будут давать курьерам чаевые побольше, после того как оценили, с чем этим людям приходится сталкиваться каждый день. И мы думаем, что после прочтения статьи вы тоже последуете нашему примеру.

«Друг получил сегодня заказ. Что-то я за него волнуюсь...»

Когда уже совсем невтерпеж

Подрабатывала в доставке, развозила пиццу / суши. Забираю заказы. Второй заказ — на адрес, но не до квартиры, а до шлагбаума возле дома. Везу первый заказ, звонит администратор:

— Ты когда на второй адрес приедешь?

— Как этот заказ отдам, минут через 20. А что такое?

— Звонила тетка, она стоит у шлагбаума, ждет.

— И чего она там ждет? В чеке же написано: подъехал — позвонить.

— Не знаю, но постарайся побыстрее, пожалуйста

Проходит 5 минут. Опять звонок:

— Позвони тетке, скажи, через сколько будешь, она опять звонила, ждет стоит.

Звоню тетке, говорю, минут 10–15, в ответ слышу, мол, почему так долго, я уже вышла и стою у шлагбаума. Игнорирую психи, говорю: ждите. И началось. Звонки через каждые 2 минуты! Трубку не беру, закидываю первый заказ, еду к тетке. Подъезжаю, телефон не перестает звонить, беру трубку, говорю: «Я подъехала, где вы?» Выходит тетка... из будки возле шлагбаума! В охране там работает. Я просто в шоке. Она работает возле этого чертова шлагбаума, зато в течение 20 минут звонит мне и администратору, что стоит, бедная, мерзнет там. © Manunya777 / Pikabu

Когда ждешь свой заказ

Лучше рассказывайте детям все о своей работе

Работал некоторое время курьером в интернет-магазине. Работа непыльная, клиенты постоянные, но я не об этом. У дочери в садике был открытый урок, их спрашивали, где работают папа и мама. Так моя с чистой совестью сказала: «Папа дает людям пакетики, они радуются и отдают ему свои деньги». Воспитатели все же решили уточнить у меня потом, что за «веселые пакетики» я раздаю. © russiantriad1 / Pikabu

«Я разлил напиток клиента. Позвонил, чтобы сообщить ему. Звонок как-то превратился в 20-минутный разговор о том, что он расстался с девушкой. Потом он дал мне это. Начал курьером, закончил терапевтом»

Со своими «работами» все забывают, как прекрасен этот мир

Запомнилась одна дама. Звоню ей в квартиру по домофону, говорю, что принес письмо. Поднимаюсь к ней на этаж, она уже стоит в дверях. Обычная такая женщина, лет 40, может. Дальше было так: — Вам письмо. Получите, распишитесь. — А знаете, на улице сейчас погода такая хорошая, — отвечает дама, широко так улыбается и на меня смотрит. — Хорошая, — говорю. — Я письмо принес, вот тут расписаться надо. — Солнышко светит, тепло на улице, — говорит дама, потом делает шажок назад в квартиру и улыбается опять. Я думаю: «Офигеть как тепло на улице: —30 °С, середина февраля, чернила в ручке замерзают на фиг и пальцы на руках от мороза отваливаются», но вслух опять говорю: — Возьмите письмо, пожалуйста. — Птички поют, красота такая, — и опять шажок в квартиру — раз! В общем, длился такой диалог еще с минуту, она упорно несла ересь про птичек, в итоге скрылась в квартире и аккуратненько дверь закрыла. А я стоял и думал: что это было вообще? © BlackHagen / Pikabu

И награда за лучший коврик присуждается...

«Стучите громко, но не как полиция».

Сладкая месть

14 февраля, все суетятся, делают подарки своим вторым половинкам. Заказов много, но один из них был не такой, как все. Нужно было купить 51 большую розу. И вот я с готовым букетом мчу к мадам, чтобы обрадовать ее, но по пути заказчик присылает сообщение: «3 000 с нее возьмешь себе». И вот я звоню прекрасной даме, она спускается, видит меня с большой охапкой красных роз, сияет от счастья, но, когда дело доходит до оплаты, вся радость с ее лица мигом пропала. Она сначала впала в ступор, но деньги отдала. Вопрос: почему парень заказал букет, а платила девушка? Ответ простой! Когда-то она так же «подарила» ему игровую приставку. © zhendosjames / Pikabu

«Получу ли я чаевые за то, что нашел номер этой квартиры?»

Ошибочка вышла

История сейчас произошла — ржем всем отделом. Утром должен был приехать курьер — забрать мой ноутбук на ремонт. Я все приготовил. Тут курьер звонит мне по телефону, говорит: «Я только что приходил, но ваши ребята меня грубо послали и ноутбук не дали, разберитесь там». А у нас звонок в двери глючит иногда — не звонит. Я так понял, что он звонил, но звонок просто не сработал и он ушел ни с чем. Говорю ему: «Поднимитесь опять и позвоните настойчивее или в дверь постучите посильнее». Проходит 3 минуты, он опять звонит мне по телефону и говорит что-то в духе «Вы там че, вообще?»



Короче, вот что стряслось: курьеру адрес неправильный дали, и он пошел в дом № 4а, а мы в № 4. Ну дальше такая картина: он там разбудил какого-то мужика и начал требовать у него ноутбук. Мужик спросонья в непонятках, говорит: «Не дам!» Курьер: «Мы же договаривались!» Мужик: «Ничего не знаю, не дам, и все». Курьер впал в ступор, позвонил мне, а я его повторно к тому же мужику направил, и он опять пошел у него ноут отбирать. Ох, хотел бы я видеть эту картину. © Unknown Author / Bash

«Работаю доставщиком еды. Когда увидел этот заказ, тут же бросился выполнять все от меня зависящее»

«Нарисуйте собаку на моем пакете». «Простите, я не умею рисовать».

Место интриге есть даже в работе курьера

Подрабатываю курьером. Очередной заказ — забрать из магазина детскую коляску. Забрал, направляюсь к получателю. Звоню в домофон, девушка говорит: «5-й этаж». Поднимаюсь, она открывает дверь и говорит: «В комнату занесешь?» Прохожу в комнату, ставлю коробку и слышу щелчок закрывающейся двери. И тут она выдает: «Подзаработать еще хочешь?» У меня сразу в мозгу все фильмы про сантехников и доставщиков пиццы всплыли. Но мои мечты быстро разрушили, сказав: «Вон ту тумбочку спустишь в мусор — 200 рублей докину». © l1nk90 / Pikabu

«Вчера на вокзале увидела вот это. Подумала, что плохо человеку, подхожу ближе... а он спит. Тяжелые сейчас времена у курьеров»

«Возвращался я тут на днях с работы. Уставший и в своих мыслях парящий, как обычно. Мой взгляд случайно упал на подоконник. Там были какие-то бумажки и, как мне показалось, несколько банкнот»

Пока я залипал, двери закрылись, и я благополучно уехал на свой этаж. Дошел до квартиры, открыл дверь и уже был в предвкушении уютного мягкого дивана с сериальчиком, но мозг сказал: «Может, не показалось?» Вернулся вниз, и действительно, не показалось. Это была стопка чеков и наличные, в них завернутые, где-то 6 000 рублей. Вообще деньги нахожу крайне редко, да и хорошо, так как придерживаюсь мнения, что чужие купюры добра все равно не принесут. По содержанию чеков было понятно, что деньги забыты доставщиком еды. Позвонил по телефону, указанному в чеках, объяснил ситуацию. Курьера быстро нашли, им оказался немолодой мужчина на 7-м десятке. Очень долго благодарил и ругал себя за забывчивость. Сказал, 7 лет уже работает в этой компании доставщиком, но никогда раньше память так не подводила. © myxavertolet / Pikabu

Наша служба и опасна, и трудна

«Сегодня в городе неожиданно выпал снег, пробки огромные. На дороге увидел вот такое творение. Очень надеюсь, что это просто креативная реклама и еду так никто не перевозит»