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16 доказательств того, что работа курьера — это ежедневное шоу, а не хухры-мухры

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Многим кажется, что работа в доставке монотонная и обыденная. Отнес, отдал и забыл — ну где тут найдется место веселью? Однако наши сегодняшние герои доказывают, что у сотрудников этих служб каждый новый день может оказаться насыщеннее, чем у любого блогера-путешественника.

Авторы AdMe.ru точно будут давать курьерам чаевые побольше, после того как оценили, с чем этим людям приходится сталкиваться каждый день. И мы думаем, что после прочтения статьи вы тоже последуете нашему примеру.

«Друг получил сегодня заказ. Что-то я за него волнуюсь...»

© fedog / Pikabu

Когда уже совсем невтерпеж

© Bork / Depositphotos

Подрабатывала в доставке, развозила пиццу / суши. Забираю заказы. Второй заказ — на адрес, но не до квартиры, а до шлагбаума возле дома. Везу первый заказ, звонит администратор:
— Ты когда на второй адрес приедешь?
— Как этот заказ отдам, минут через 20. А что такое?
— Звонила тетка, она стоит у шлагбаума, ждет.
— И чего она там ждет? В чеке же написано: подъехал — позвонить.
— Не знаю, но постарайся побыстрее, пожалуйста
Проходит 5 минут. Опять звонок:
— Позвони тетке, скажи, через сколько будешь, она опять звонила, ждет стоит.
Звоню тетке, говорю, минут 10–15, в ответ слышу, мол, почему так долго, я уже вышла и стою у шлагбаума. Игнорирую психи, говорю: ждите. И началось. Звонки через каждые 2 минуты! Трубку не беру, закидываю первый заказ, еду к тетке. Подъезжаю, телефон не перестает звонить, беру трубку, говорю: «Я подъехала, где вы?» Выходит тетка... из будки возле шлагбаума! В охране там работает. Я просто в шоке. Она работает возле этого чертова шлагбаума, зато в течение 20 минут звонит мне и администратору, что стоит, бедная, мерзнет там. © Manunya777 / Pikabu

Когда ждешь свой заказ

© Indelible / Pikabu

Лучше рассказывайте детям все о своей работе

© serrnovik / Depositphotos

Работал некоторое время курьером в интернет-магазине. Работа непыльная, клиенты постоянные, но я не об этом. У дочери в садике был открытый урок, их спрашивали, где работают папа и мама. Так моя с чистой совестью сказала: «Папа дает людям пакетики, они радуются и отдают ему свои деньги». Воспитатели все же решили уточнить у меня потом, что за «веселые пакетики» я раздаю. © russiantriad1 / Pikabu

«Я разлил напиток клиента. Позвонил, чтобы сообщить ему. Звонок как-то превратился в 20-минутный разговор о том, что он расстался с девушкой. Потом он дал мне это. Начал курьером, закончил терапевтом»

© whipped_nuggets / Reddit

Со своими «работами» все забывают, как прекрасен этот мир

© tishka13_85 / Depositphotos

Запомнилась одна дама. Звоню ей в квартиру по домофону, говорю, что принес письмо. Поднимаюсь к ней на этаж, она уже стоит в дверях. Обычная такая женщина, лет 40, может. Дальше было так:

— Вам письмо. Получите, распишитесь.

— А знаете, на улице сейчас погода такая хорошая, — отвечает дама, широко так улыбается и на меня смотрит.

— Хорошая, — говорю. — Я письмо принес, вот тут расписаться надо.

— Солнышко светит, тепло на улице, — говорит дама, потом делает шажок назад в квартиру и улыбается опять.

Я думаю: «Офигеть как тепло на улице: —30 °С, середина февраля, чернила в ручке замерзают на фиг и пальцы на руках от мороза отваливаются», но вслух опять говорю:

— Возьмите письмо, пожалуйста.

— Птички поют, красота такая, — и опять шажок в квартиру — раз!

В общем, длился такой диалог еще с минуту, она упорно несла ересь про птичек, в итоге скрылась в квартире и аккуратненько дверь закрыла. А я стоял и думал: что это было вообще? © BlackHagen / Pikabu

И награда за лучший коврик присуждается...

© chipisthisguy / Reddit

«Стучите громко, но не как полиция».

Сладкая месть

© VictoriaAndrea / Depositphotos

14 февраля, все суетятся, делают подарки своим вторым половинкам. Заказов много, но один из них был не такой, как все. Нужно было купить 51 большую розу. И вот я с готовым букетом мчу к мадам, чтобы обрадовать ее, но по пути заказчик присылает сообщение: «3 000 с нее возьмешь себе». И вот я звоню прекрасной даме, она спускается, видит меня с большой охапкой красных роз, сияет от счастья, но, когда дело доходит до оплаты, вся радость с ее лица мигом пропала. Она сначала впала в ступор, но деньги отдала. Вопрос: почему парень заказал букет, а платила девушка? Ответ простой! Когда-то она так же «подарила» ему игровую приставку. © zhendosjames / Pikabu

«Получу ли я чаевые за то, что нашел номер этой квартиры?»

© dg8882 / Reddit

Ошибочка вышла

История сейчас произошла — ржем всем отделом. Утром должен был приехать курьер — забрать мой ноутбук на ремонт. Я все приготовил. Тут курьер звонит мне по телефону, говорит: «Я только что приходил, но ваши ребята меня грубо послали и ноутбук не дали, разберитесь там». А у нас звонок в двери глючит иногда — не звонит. Я так понял, что он звонил, но звонок просто не сработал и он ушел ни с чем. Говорю ему: «Поднимитесь опять и позвоните настойчивее или в дверь постучите посильнее». Проходит 3 минуты, он опять звонит мне по телефону и говорит что-то в духе «Вы там че, вообще?»

Короче, вот что стряслось: курьеру адрес неправильный дали, и он пошел в дом № 4а, а мы в № 4. Ну дальше такая картина: он там разбудил какого-то мужика и начал требовать у него ноутбук. Мужик спросонья в непонятках, говорит: «Не дам!» Курьер: «Мы же договаривались!» Мужик: «Ничего не знаю, не дам, и все». Курьер впал в ступор, позвонил мне, а я его повторно к тому же мужику направил, и он опять пошел у него ноут отбирать. Ох, хотел бы я видеть эту картину. © Unknown Author / Bash

«Работаю доставщиком еды. Когда увидел этот заказ, тут же бросился выполнять все от меня зависящее»

© sittingherethinkingofrandom**** / Imgur

«Нарисуйте собаку на моем пакете». «Простите, я не умею рисовать».

Место интриге есть даже в работе курьера

© prometeus / Depositphotos

Подрабатываю курьером. Очередной заказ — забрать из магазина детскую коляску. Забрал, направляюсь к получателю. Звоню в домофон, девушка говорит: «5-й этаж». Поднимаюсь, она открывает дверь и говорит: «В комнату занесешь?» Прохожу в комнату, ставлю коробку и слышу щелчок закрывающейся двери. И тут она выдает: «Подзаработать еще хочешь?» У меня сразу в мозгу все фильмы про сантехников и доставщиков пиццы всплыли. Но мои мечты быстро разрушили, сказав: «Вон ту тумбочку спустишь в мусор — 200 рублей докину». © l1nk90 / Pikabu

«Вчера на вокзале увидела вот это. Подумала, что плохо человеку, подхожу ближе... а он спит. Тяжелые сейчас времена у курьеров»

© Vestalka2108 / Pikabu

«Возвращался я тут на днях с работы. Уставший и в своих мыслях парящий, как обычно. Мой взгляд случайно упал на подоконник. Там были какие-то бумажки и, как мне показалось, несколько банкнот»

© myxavertolet / Pikabu

Пока я залипал, двери закрылись, и я благополучно уехал на свой этаж. Дошел до квартиры, открыл дверь и уже был в предвкушении уютного мягкого дивана с сериальчиком, но мозг сказал: «Может, не показалось?» Вернулся вниз, и действительно, не показалось. Это была стопка чеков и наличные, в них завернутые, где-то 6 000 рублей. Вообще деньги нахожу крайне редко, да и хорошо, так как придерживаюсь мнения, что чужие купюры добра все равно не принесут.

По содержанию чеков было понятно, что деньги забыты доставщиком еды. Позвонил по телефону, указанному в чеках, объяснил ситуацию. Курьера быстро нашли, им оказался немолодой мужчина на 7-м десятке. Очень долго благодарил и ругал себя за забывчивость. Сказал, 7 лет уже работает в этой компании доставщиком, но никогда раньше память так не подводила. © myxavertolet / Pikabu

Наша служба и опасна, и трудна

© twentieight / Pikabu

«Сегодня в городе неожиданно выпал снег, пробки огромные. На дороге увидел вот такое творение. Очень надеюсь, что это просто креативная реклама и еду так никто не перевозит»

© Alex2711 / Pikabu

А какие истории, связанные с доставкой, происходили в вашей жизни?

Фото на превью tishka13_85 / Depositphotos
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