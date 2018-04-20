Посмотрите на 16 провалов, которые мы собрали для того, чтобы поднять вам настроение

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Никто не застрахован от забавных провалов. Иногда это хороший повод посмеяться. Например над незадачливыми дизайнерами или над нелепым стечением обстоятельств. Вот как раз про такие смешные неудачи и будет наша статья.

AdMe.ru предлагает расслабиться и поучиться на чужих ошибках.

Видимо, тут было так:

— У модели такие красивые глаза...

— Ни слова больше!

«Дизайн занавесок в отеле, в котором остановились мои родители»

Пожары ведь не случаются ночью

«Выход».

Это все, что осталось от стрессбола

Найди 10 отличий

Дом счастливчика, что уж там...

«Он хотел выйти наружу. Но пожалел об этом решении. Я боюсь за свою жизнь»

100%-я защита от угона

Ох уж эта нога!

Наверное, у всех так проходит первый рабочий день

До эпичного визга осталось 3... 2... 1!

Это будет преследовать нас в кошмарных снах

Когда и жалко, и смешно до слез одновременно

Может, так и было задумано?

Так, по мнению художника, выглядит спускающийся человек

Этот часовщик явно опередил свое время