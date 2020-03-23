17 доказательств того, что прилетевших на нашу землю инопланетян будет чем удивить
То, что древние люди считали колдовством или проявлением высших сил, для современного человека лишь наука и обыденность. Но даже сейчас вселенная припрятала для нашего любопытства пару тузов в рукаве. Древнейшие монеты, таинственные опалы и даже дорога, которой вздумалось попутешествовать, — все здесь.
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«У меня есть 2000-летняя римская монета»
«Разделочная доска в моем ресторане после 5 лет использования»
Над Фудзи сегодня редкое линзовидное облако
Это дверной замок внутри здания, построенного в 1545 году
Песчаный маятник регистрирует землетрясение в 5,7 балла
Этот камень выглядит как кусок хорошего стейка
Естественные снежные валики, которые создал ветер
Луна решила побыть Сатурном
Это то, что происходит с алюминием, когда 15-граммовый кусок пластмассы поражает его на скорости 240 км/час. Правда, в космосе
Краски Перу, Южная Америка
Гроза буквально подняла и сдвинула эту дорогу в сторону
Набор столовых приборов Salvador Dali Ménagère, 1957 год
Самый большой в мире цветок, произрастающий в Юго-Восточной Азии (очень вонючий)
Шикарный аметист
Грибы Rhodotus palmatus, напоминающие мозги
Идеальные геометрические узоры
Так выглядит рентгеновский снимок беременной кошки
Может, и у вас в копилке есть пара офигенных фотографий, которые подходят к тематике нашей статьи?
Фото на превью Ichbinatheist / reddit