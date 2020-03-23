17 доказательств того, что прилетевших на нашу землю инопланетян будет чем удивить

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То, что древние люди считали колдовством или проявлением высших сил, для современного человека лишь наука и обыденность. Но даже сейчас вселенная припрятала для нашего любопытства пару тузов в рукаве. Древнейшие монеты, таинственные опалы и даже дорога, которой вздумалось попутешествовать, — все здесь.

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Над Фудзи сегодня редкое линзовидное облако

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Песчаный маятник регистрирует землетрясение в 5,7 балла

Этот камень выглядит как кусок хорошего стейка

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Может, и у вас в копилке есть пара офигенных фотографий, которые подходят к тематике нашей статьи?