16 доказательств того, что поддержка и любовь близких и друзей творит чудеса

Поддержка близких людей важна для каждого. Кто как не семья и друзья могут поддержать и подарить любовь, радость и смех. Ведь если грустно, поднять настроение может даже сущая мелочь, которая, казалось бы, ничего особенного не значит.

Мы в AdMe.ru дружно умилялись постам в социальных сетях, где люди рассказали, как поддержка близких помогла им пережить непростые времена.

Когда жена — золото

«Я жутко скучал по золотому печенью Oreo — его перестали выпускать. Жена купила обычные Oreo, еще один вид печенья и вручную заменила крем на тот, который я люблю, чтобы я снова мог наслаждаться любимым лакомством».

«Возможно, это не самый красивый торт на свете, но его сделала моя слепая мама, и я считаю, это лучший торт в мире»

Тут написано «26 лет» по-французски.

«Моя мама свыклась с моей агорафобией — боязнью выходить из дома в людные места. Она помогла мне отпраздновать день рождения дома, принесла торт и даже спела песню»

«Моя младшая племянница нарисовала эти сердечки на холодильнике и сказала, что я должна стирать по одному в день. Когда сердечки закончатся, она уже вернется домой»

«Моей сестре было 3 года, когда она разрисовала стены в моей комнате. Сейчас понимаю, что она просто тренировалась»

«В гостиничном номере нашла утку»

«Мне она в общем-то не нужна, но в карточке было написано, что уточку можно забрать домой и она станет отличным компаньоном. Я осознаю, что это манипуляция, но не могу оставить Эдвина одного...»

«Когда мне кажется, что в мире нет ничего хорошего, я вспоминаю историю с одним телеведущим, мистером Роджером»



«Санитар оставляет мне записки с информацией, которую мне лучше узнать перед тем, как зайти к пациенту. Кажется, его следует повысить»

«Она его жена! Не дочь».

«Моя жена сообщила мне эту новость и попросила никому из знакомых не говорить. Поэтому я решил рассказать об этом на Reddit»

Даже поход к стоматологу может поднять настроение

Хорошие соседи на вес золота

«Пару месяцев назад в наш район переехала мать-одиночка. Мы с женой спросили, как можем ей помочь, и она попросила установить на дверь камеру. Я отказался от денег, но сегодня в благодарность она принесла шоколад. Ну что ж, такую благодарность готов принять».

«Я приболел на прошлой неделе. Жена заботилась обо мне, но ей пришлось уехать. Сегодня впервые после выздоровления сел в машину и нашел записки, которые сделали мой день лучше. Какой же я счастливчик»

«Скучаю по тебе и не могу дождаться встречи». «Пей воду, будь здоров, люблю тебя».

«Ехал в своем районе. Увидел двух маленьких девочек, которые что-то продавали. Пришлось остановиться и поддержать их»

«Спасибо, что купили у нас браслетики».

«Вчера каталась на качелях с 80-летней бабушкой»

«Мама сделала мне этот чехол для наушников»

«Сегодня мой 27-й день рождения и мама позаботилась о том, чтобы весь район знал об этом. Она такая милая»

«С 27-м днем рождения».

«Отец сделал для меня этот верстак, чтобы мне не пришлось работать на полу»

«Когда мне было 7 лет, я лежал в постели, думал о вечном и грустил. Отец сделал это для меня»

«Не грусти, будь счастлив».