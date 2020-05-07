16 доказательств того, что отзывы в интернете — это настоящая драма
Подробные отзывы с фотографиями — настоящая находка для тех, кто привык делать покупки в интернете. Порой их пишут так остроумно, что складывается ощущение, будто читаешь сборник юмористических миниатюр.
AdMe.ru обещает: сегодня вы успеете не только посмеяться, но еще и пустить пару слезинок.
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Отзыв на аренду квартиры.
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А вы обращаете внимание на отзывы о товарах, которые хотите купить? Поделитесь с нами самым ярким.
Фото на превью Callie_conway1 / twitter