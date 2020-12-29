16 доказательств того, что обычные вещи умеют удивлять не хуже новостных заголовков

Мало кто из нас знает, что у бананов на самом деле есть косточки, домашняя моль может достигать 13 см в длину, а соль на дне Мертвого моря настолько большая, что больше похожа на кубики льда. Но именно такие открытия позволяют посмотреть на привычные вещи по-новому и научиться снова удивляться всему, прямо как в детстве.

Мы в AdMe.ru считаем, что каждый, кто выкладывает настолько интересные фотофакты в интернете, заслуживают не только внимания, но и лайков.

Из завявшего бутона выросли две новые розы

«Мы нашли дома моль длиной почти 13 см»

Если вы не знали, именно так выглядит фасад Сиднейской оперы вблизи

Эти мячики используются внутри грузовиков с водой, чтобы вода не наклоняла машину то в одну, то в другую сторону при езде

Слизняк спускается с крыши, используя свою слизь

Вот что произойдет с монеткой, если она надолго затеряется в стиральной машинке

Интересный узор внутри кочана фиолетовой капусты

Ломтик чипсов, наполненный воздухом

«Минеральный осадок, который скопился на дне моего бойлера»

Кубики соли со дна Мертвого моря

Видимо, это место красили очень много раз

«Скелет морского ежа, который я нашел на пляже»

«Узнал, что молния на моей куртке застегивается до самой верхушки капюшона»

«Нашел сброшенную кожу богомола»

«Светодиодные фонари, которые горят на моем заднем дворе круглосуточно, выжгли траву по форме перил»

На обороте такой наклейки Intel можно наглядно увидеть строение процессора