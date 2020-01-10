16 доказательств того, что нет человека оригинальнее и находчивее, чем женщина в браке

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Быть женой — это большая работа, которая включает в себя умение переживать взлеты, падения и казусы, о которых супруги вспоминают даже спустя много лет. Герои нашей подборки поделились моментами брака, и среди них много доказательств того, что с женской непосредственностью и находчивостью можно преодолеть любые преграды и разногласия.

AdMe.ru убежден, что без щепотки юмора не обходится жизнь ни одной крепко любящей друг друга семейной пары.

«Жена сказала, что это подарок на все дни рождения, годовщины и на каждое Рождество на всю мою жизнь»

«Супруга была удивительно непреклонна в решении купить детям очки виртуальной реальности на Рождество. Спустя 10 минут после их настройки я зашел в спальню и увидел это»

«Иногда я меняю обои на рабочем столе мужа, перед тем как он уходит на работу. Его студенты думают, что женщина на экране — это его жена»

Когда немножко ревнуешь, но не показываешь этого

Когда любимая делает вид, что шьет, а в коробке вместо швейных принадлежностей лежит печенье

«Вот так она закрывает упаковку хлопьев для завтрака. Мне развестись?»

Если полна оптимизма и умеешь радоваться малому

Когда попросил заварить тебе «Доширак»

«Жена подарила мне лучшие носки всех времен»

«Попросил найти пакет, чтобы взять с собой туфли»

Если не привыкла тратить время на какую-то там пыль

Когда нашел тайник любимой в гараже в холодильнике, а там — годовой запас сливок

«Попросил у жены гигиеническую помаду»

«За компьютером сидела супруга, сейчас спит. Мне что, ждать пополнения в семье?»

Когда большой дом слегка напрягает

«Каждый день жена упаковывает мне завтрак и обед. Последние дни она работала в 2 смены и слишком устала, чтобы сделать 2 блюда. Открыв сумку, я увидел завтрак и пакет с надписью „обед“, а в нем $ 11»

«Обед».

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