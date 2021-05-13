16 доказательств того, что не стоит спешить с выводами и навешивать ярлыки

Мистер Х действительно один из лучших учителей, которые у меня когда-либо были. Мы изучали чертежную программу AutoCAD. И был один ученик, который занимался 5 минут, а потом смотрел аниме до конца урока. Мистер Х очень расстраивался, но ничего не мог поделать с тем парнем. Но никто не может обижать моего любимого учителя! Как помощник преподавателя, я стал изводить этого лентяя: «Дверь должна быть на дюйм шире!», «Где водосточный желоб на твоем чертеже?». Он видел, что я придираюсь, и злился. И чтобы доказать свою правоту, работал весь урок не покладая рук. Я каждый день находил к чему придраться, пока, в конце концов, он действительно не начал наслаждаться занятиями. Парень оказался очень талантлив. Он думал, что победил меня, но на самом деле он стал учиться, чего я и мистер Х и хотели с самого начала. © nomad65555 / Reddit