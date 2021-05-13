16 доказательств того, что не стоит спешить с выводами и навешивать ярлыки
Помните, в «Красотке» продавщица отказалась обслужить героиню Джулии Робертс? И ее лицо, когда она увидела, сколько всего накупила эта «оборванка»? А ведь так бывает и в жизни. Говорят же: «Не суди книгу по обложке», но всегда, всегда найдутся бабушки, которые не доверяют молодым консультантам. Или вам не захотят продавать пачку пельменей, потому что у вас «неплатежеспособный» вид. Ну а если женщина разводится, что большинство подумает? Правильно, нашла себе другого.
Мы в AdMe.ru полагаем, что не стоит спешить с выводами. И вот несколько искрометных историй на этот счет.
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Я в регионе как-то в «Магнит» зашел: зима, магазин во дворе, мне идти от подъезда до входа ровно 3 минуты. Вышел в чем дома был (штаны и футболка), только надел видавшие виды ботинки и куртку рабочую накинул. Взял пачку пельменей, сок, еще фрукты какие-то. Выкладываю все на ленту. Продавщица, смерив меня небрежным взглядом: «Вы в курсе, что эти пельмени стоят 395 рублей?» Я: «Не волнуйтесь, могу позволить себе подобную роскошь». © ELAC / Pikabu
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Я так в одном магазине техники на ₽ 200 тыс. набрал (для новой квартиры), а менеджер мне: «В каком банке предпочитаете оформить кредит?» Я говорю, что за наличку покупаю. Подумаешь, после стройки не переоделся, приехал чуток грязный! © Daemonics / Pikabu
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Мне 18, но выгляжу лет на 14. У моей семьи небольшая сеть магазинов с товарами для здоровья (мед, травяные чаи). Уже почти 3 года я работаю в одном из них.
Безумно бесят люди, которые относятся ко мне как к ребенку. Часто покупатель, даже не выслушав ответа, уходит со словами, что лучше зайдет, когда будет мама или кто-нибудь из взрослых. А я работаю на год больше мамы и знаю о товаре все! Даже в выходной мне звонят с работы, чтобы узнать, что можно посоветовать человеку в той или иной ситуации. Но каждый день попадаются бабушки, которым нужен совет именно специалиста, а не молодой девушки. Бесит! © Подслушано / VK
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У меня есть судимость. Мне было 8, конец 40-х. Я жил в английской деревушке. Мы играли в лесу и одна женщина пожаловалась в полицию, что мы, дети, рубили деревья для костра. 8-летние дети вырубают деревья? Бред же. Но дело передали в суд. Мой отец в то время управлял лесным бизнесом в одиночку, на суде он сказал: «У меня есть много мусора, который я должен убирать каждый год, и я даю его детям для костра». Но все равно нам, детям, дали по 12 месяцев испытательного срока. Тогда мы ничего не смогли оспорить. А что насчет той соседки? Моя мать сказала, что никто в деревне не разговаривал с ней, а ее дочке-медсестре пришлось уволиться: люди не пускали ее на порог. © Anthony Manser / Quora
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Взяли девочку рекламным менеджером. Крохотная, голосок тоненький, но отлично справляется. И вот случай: звонит кто-то по рекламе, она берет трубку, включает громкую связь (мы тогда пытались анализировать диалоги с клиентами), и из трубки: «Малышка, позови кого-нибудь из взрослых, я визитки хочу напечатать».
P. S. Та «малышка» тираж визиток могла в одно лицо сбацать, от макета до засветки шелкотрафаретной формы, нарезки дизайнерского картона и непосредственно печати. © Deliria00 / Pikabu
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В средней школе я пошла на курсы по психологии. Нам дали задание описать одногруппника, основываясь на первых впечатлениях. Мы не знали друг друга. В общем, все, кто писал про меня, сказали, что я выгляжу уставшей, застенчивой и злой. Смешно. Да, у меня была легкая бессонница и я чувствовала себя уставшей, да, я была застенчивым интровертом. Но злой? Злой я стала, когда выросла! © Seneca Wells / Quora
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Называю своего бывшего распоследними словами. Но в его защиту могу сказать, что он, в принципе, неплохой отец. Внезапно. То есть, как ни странно, дочь ему нужна. Он ее водит на спорт, пытается записывать в какие-то кружки (не всегда удачно, потому как он разгильдяй), готов забирать из школы. Что совершенно не отменяет всего остального плохого, что он делал. © Тетя Нюра / AdMe
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Мистер Х действительно один из лучших учителей, которые у меня когда-либо были. Мы изучали чертежную программу AutoCAD. И был один ученик, который занимался 5 минут, а потом смотрел аниме до конца урока. Мистер Х очень расстраивался, но ничего не мог поделать с тем парнем. Но никто не может обижать моего любимого учителя! Как помощник преподавателя, я стал изводить этого лентяя: «Дверь должна быть на дюйм шире!», «Где водосточный желоб на твоем чертеже?». Он видел, что я придираюсь, и злился. И чтобы доказать свою правоту, работал весь урок не покладая рук. Я каждый день находил к чему придраться, пока, в конце концов, он действительно не начал наслаждаться занятиями. Парень оказался очень талантлив. Он думал, что победил меня, но на самом деле он стал учиться, чего я и мистер Х и хотели с самого начала. © nomad65555 / Reddit
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Подруга госслужащая. На работе ее считают вредной и дотошной теткой. В прошлом году начальство поручило ей заниматься санобработкой помещений: протирать ручки дверей, все такое. Думаете, она хотела? Нет, конечно! Ей на полчаса раньше утром приходилось вставать, чтобы все успеть! Так вот, она вела журнал, заставляла всех расписываться. Коллеги нудели, особенно мужчины. Но когда нагрянула проверка, этот журнал их буквально спас. Не от увольнений, может, но от штрафов точно.
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Недавно я случайно познакомилась с человеком без места жительства. По внешнему виду он очень грозный дедуган. Раньше я ни за что бы не подошла к нему. Но оказалось, что он очень даже милый. Подсказал дорогу и предложил купить мне чай, чтобы согреться. Человек, которому самому нужно на что-то жить, не пожалел для меня денег, хоть копейки, но все же. Просто так бесит наблюдать за людьми, которые осуждают незнакомого человека, не зная, какой он на самом деле! © emmillayn / Twitter
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Решила расстаться с мужем. Поговорили. Оказалось, что желание обоюдное. Но что же творят наши родители! Моя мать плачет, бьется в истерике, просит да умоляет. Бесится оттого, что я расцвела и улыбаюсь. Следит за каждым моим шагом в ожидании подловить на наличии другого мужика. На самом деле нет его, мам, я просто хочу жить для себя. И не объяснить... © Подслушано / VK
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Родственники сидят на кухне и опять осуждают меня за короткую стрижку. Единственный, кто за меня заступился, — дедушка. Будьте как мой дедушка, относитесь ко всему так: «Ну обрезала и обрезала, отстаньте от девки!» © Xo_Little_Duck / Twitter
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Самой большой несправедливостью, с которой я столкнулся, было все то, что я пережил в начальной школе. Меня обижали и одноклассники, и учителя. Когда я защищался от хулиганов, учителя наказывали меня за драку, несмотря на то что это была самооборона. © Derek Cumberbatch / Quora
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Мама рассказала историю из своего детства, за которую ей ужасно стыдно до сих пор. Они с классом поехали на экскурсию в другой город. Ее подружка купила мандарины, а маму попросила покараулить, пока она сбегает в туалет. Подружка возвращается, а мама стоит как ни в чем не бывало, но внутренне она ужасно боялась, что та девочка заметит: парочки мандаринов не хватает. Бабушка не дала маме денег, и мама была ужасно голодная — вот и съела без спроса парочку. Она уже на пенсию вышла, когда мне это рассказывала. Может, той одноклассницы уже и в живых нет, но маму до сих пор совесть мучит.
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У меня 2 брата. Младшего люблю, второго — нет. Тот, который второй, в детстве постоянно ломал наши с мелким игрушки, давал тычки. Но отец любил его больше всех и не наказывал. А теперь родители удивляются, чего это мы недружные.
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На работе один мужчина просил в бухгалтерии снизить как можно больше официальную зарплату, чтобы уменьшить сумму алиментов. Очень долго все, кто знал (и я в том числе), считали его «не очень хорошим человеком». Пока не выяснили, что ребенок, на которого он платит алименты своей бывшей жене, живет с ним. © Sebastian7 / Pikabu
А у вас в жизни были такие истории?