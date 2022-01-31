16 уморительных историй о том, как на работе все окончательно вышло из-под контроля

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Фриланс — это, конечно, здорово, ведь можно начинать и заканчивать рабочий день, когда захочется. Но в таких условиях люди лишаются прелести обычной работы — живого общения. Вместе с ним пропадают незабываемые истории и эпичные фейлы, которые потом можно вспоминать с коллегами.

Мы в AdMe.ru с удовольствием почитали истории о трудовых буднях людей, которые выбрали обычную работу. Порой даже сложно сказать, плакать тут или смеяться.

«Покупатель сломал фигурку в мою смену. Коллеги сказали, что если босс заметит, то заставит ее оплатить»

«Положил обратно, будто ничего не случилось. Люблю свою работу».

Когда дебет с кредитом не сходятся

Работала в магазине. Одна дама брала брюки со скидкой, составляющей треть от стоимости. Но в итоге покупка прошла за полцены. Дама стала настаивать на том, чтобы посчитали по первой скидке. Позвали менеджера, и покупательница стала доказывать ему, что треть — это больше, чем половина, потому что 3 больше 2. В этот момент я уже еле сдерживала смех и решила разрядить обстановку беседой. Но совершила ошибку, спросив, кем женщина работает. Оказалось, что она бухгалтер. © Megan Molargik / Quora

Путь к концу совещания лежит через желудок

По утрам я не хочу есть и поэтому никогда не завтракаю. Но в тот роковой день желудок меня подвел. На работе нас собрали, чтобы обсудить итоги недели. В конце встречи менеджер спросил, хочет ли кто-то еще выступить, и в этот момент, посреди абсолютной тишины, мой желудок как заурчит. Да так громко, что было слышно на весь зал. Я сама так удивилась, что внезапно выпалила: «Ни фига себе». Менеджер не растерялся и объявил, что «на этой ноте мы завершаем нашу встречу». © Vanya Rajput / Quora

«На прошлой неделе клиент въехал прямо в стену нашего офиса и просто уехал»

Вы же клятву давали!

Разъяренная женщина влетает в мой кабинет с криками: «Вы делаете УЗИ?» Отвечаю ей, что не делаю, и отправляю в нужный кабинет. Через 5 минут снова влетает, открывает дверь с ноги и заявляет:

— Милочка, может, сделаете?

— Я психолог.

— Ну, пожалуйста! © Sshamamka / Twitter

В больнице лаборантка оставила мобильный телефон в халате с цветочками

Когда девушка загружала рентгеновскую пленку в проявочную машину, ей пришла СМС, и из-за излучения узор халата отразился на пленке.

А бывают корпоративы, за которые не стыдно?

Только-только все в офисе подзабыли, как я на новогоднем корпоративе танцевал медляк с нашим суровым генеральным директором и клялся в вечной любви старушке-главбуху, как тут уже новый корпоратив на носу. Может, не идти? © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

«К нам в офис пришел кот. Работа встала, потому что все его гладят»

А работать вы не пробовали?

У нас в офисе есть строгое правило: звук на мобильном телефоне должен быть всегда выключен. Если в течение дня кто-то покидает свое рабочее место, оставляя смартфон с включенным звуком (а именно в этот момент кто-то обязательно позвонит или напишет), мы прячем телефон и играем с владельцем в «Горячо — холодно». Офис у нас большой, искать можно долго. После такого люди звук всегда отключают. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

«Коллега уронил макет „Титаника“ за ночь до показа»

У «Титаника» есть такая тенденция. © omercanvural / Reddit

Когда допоздна читал «Превращение» Кафки

Поспешишь — людей насмешишь

Компании пришлось отключить опцию массовой рассылки писем, потому что работники часто путали кнопки «Ответить» и «Ответить всем». Одна коллега случайно отправила рецепт куриного супа всему коллективу, хотя изначально письмо предназначалось только для ее подруги. Другой сотрудник тайно встречался с девушкой из отдела кадров. Но спалился, когда написал, что скучает по ее нежным прикосновениям, и случайно нажал кнопку «Ответить всем». Ему пришло много сообщений в ответ, а фраза «нежное прикосновение» стала у нас в офисе мемом. © John Ukah / Quora

Когда рабочий день слегка не задался

Ресторан с живой музыкой

В молодости работал в ресторане, и мы с коллегами любили петь в подсобке. Посетители могли услышать, поэтому мы старались петь тихонечко. Но как-то раз к нам все же зашел менеджер и велел понизить голос. Мы продолжили петь, но на октаву ниже. © Mike Bowerbank / Quora

«Молния сломалась прямо перед важной встречей»

Ну да, теперь она точно не привлекает внимание. © Dtd74 / Reddit

И пусть весь мир подождет

После проверки на работе была так подавлена, что попросила менеджеров на время выйти из офиса, а сама залезла под стол и просидела там минут 15. Полегчало сильно. А так я вообще-то сильный и строгий руководитель... большую часть времени. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK