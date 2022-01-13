16 доказательств того, что мужчины только с виду такие суровые, а внутри — нежнее лебяжьего пуха

Многие люди до сих пор считают, что мужчины должны демонстрировать сдержанность и скупо проявлять эмоции в присутствии окружающих. Открытое выражение печали, нежности или умиления кажется слабостью. Однако даже у исключительно стойких джентльменов иногда бывают моменты, когда они не в силах сдержать обуревающих их чувств.

Мы в AdMe.ru считаем, что любой человек имеет право выражать свои переживания и показывать сентиментальность вне зависимости от возраста или пола. И порой такие мгновения действительно бесценны и раскрывают знакомого с другой стороны.

Собирался я как-то на работу. Включил телик, а там показывают старый мультик «Верните Рекса». Пью чай и смотрю одним глазом. Дело доходит до момента, когда выясняется, что песель не выжил. И тут меня накрыло. Мне на работу идти, людьми руководить, а я рыдаю в три ручья. На работе потом коллеге это рассказал. Он улыбнулся и сообщил, что фильм «Офицеры» только в одиночестве смотрит, потому что слез на одной сцене сдержать не может. Вот такие мы, мужчины, чувствительные. © Sibirskix / Pikabu

Родители купили модный тогда музыкальный центр. Мы с братом пищали от восторга. Прихожу как-то вечером после кружка, дома вроде никого. Вдруг из родительской комнаты доносятся тоскливые звуки, будто кто-то воет. На дрожащих ногах заползаю в спальню, а там папуля сидит в наушниках и вдохновенно подпевает Крису де Бургу. Как сейчас помню, исполнял он песню «Snows of New York». Зажмурившись и очень пронзительно.

Наша новорожденная дочурка приболела. Весь день была вялая и ничего не ела. Повезли ее в больницу. Сидим ждем диагноза, а я жену успокаиваю. Вышел, чтобы принести ей воды. Тут в голову приходит мысль, что как папа я должен все сделать для своей малышки. И начал тихо плакать. Так чтобы жена не услышала. Просто сам-то я ситуацию никак не мог изменить, приходилось ждать решения врачей. Слава богу, с дочкой оказалось все хорошо. Нам просто сказали поменять режим кормления. © Anthony Zarrella / Quora

Вчера был у своего отца. Живет он в деревне. Перебрался сюда лет 10 назад, когда мама ушла из жизни. Завел кур, козу, корову. Он нам никогда не рассказывал, почему решился на это. Только шутил. А я его еще и подкалывал. Тут мы разговорились, и папа признался, что сделал это ради мамы. Она всегда мечтала перебраться за город и завести свое хозяйство. А он отнекивался, потому что жизнь в городе лучше, да и денег больше. А потом мамы не стало, и отец понял, что так и не смог подарить ей то, что она так сильно хотела. Поэтому и решил исполнить ее мечту. Говорил мне это все, а у самого слезы на глазах. © Batya121 / Pikabu

Читал тут дочке «Денискины рассказы». Выбрал рассказ, где мальчик влюбился в девочку, работающую в цирке. Там парнишка просил папу еще раз его на выступление сводить. А отец все отнекивался. Наконец согласился через 2 недели. Но оказалось, что девочка уехала навсегда в другой город. В книжке был момент, когда папа сильнее обычного стал сжимать руку сына. Так вот на нем я не выдержал и разрыдался. © leshkinkoshkin / Pikabu

Отвечаю в нашей конторе за подготовку к чрезвычайным ситуациям. И со всеми новыми сотрудниками знакомлюсь лично. Устроился к нам на работу парнишка. После обязательного инструктажа я его видела пару раз, потом он куда-то пропал. Ну я и подумала, что он уволился. И вот спустя примерно 9 месяцев я вновь его вижу. Оказалось, что он был в декрете. Во время беременности у его жены обнаружили заболевание и после родов ее направили на лечение. Он же растил ребенка самостоятельно, попутно ухаживая за женой. Сейчас ребенку уже 10 месяцев, у жены все хорошо, и он смог выйти на работу. Здоровья и счастья им. © Jossia / Pikabu

Мы с братом выклянчили у родителей щеночка. Папа сказал, что заботиться о песеле будем мы. В первый день малышу было грустно без мамы. Он скулил и плакал. Вечером все еле заснули. Просыпаюсь ночью, а дома тишина. С испугом захожу в комнату и вижу, что в углу на лежанке, которую мы сделали для питомца, спит папа. Прижав к груди щенка. Не выдержал его стенаний и пришел успокоить. Еще пару ночей с собакевичем спал, пока тот не привык.

Мы недавно потеряли нашего старенького пса. Ему уже 13 лет было. Решил собрать все фотки с ним, которые были на компьютере и в телефоне. Это оказалось настоящим испытанием. Пока разглядывал снимки, на которых щеночек превращается в старика-мопса, не смог сдержать слез. © TheMidnightScorpion / Reddit

Мой отец заболел, у него начались провалы в памяти, и маме пришлось отвезти его в дом престарелых. Поехал его навестить. Папа меня узнал, но был очень смущен и все просил забрать его обратно. Потом ему принесли обед, только есть самостоятельно папа уже не мог. Так что я накормил отца, приговаривая: «Ну вот, давай, еще один кусочек съедим». А потом вернулся в машину и разрыдался. Никогда мне не было так плохо. Кормить с ложечки беспомощного человека, который тебя вырастил и всю жизнь был надеждой и опорой, с какой бы бедой ты ни приходил, невероятно больно. © Dan Birchfield / Quora

Мне 61 год, но я все еще покупаю себе игрушки. И пусть люди говорят что угодно, но мне кажется, что так может развлекаться человек любого возраста. Когда моя племяшка была маленькой, то играла только со мной. Скучаю по тем временам. И вот теперь игрушки — это моя семья. © David Lavery / Quora

По утрам в субботу обязательно смотрю сериал из моего детства. Я на нем вырос, и с ним связаны самые светлые воспоминания. Думаю, буду так себя радовать всю жизнь. © Nicholas Kris / Quora

Жена вечно дразнит меня. Говорит, что я непробиваемый. Но на самом деле меня легко может довести до слез сынишка. Причем не тогда, когда он меня обнимает или делает что-то такое, — меня умиляют те моменты, в которых он умудряется решить какую-то сложную задачу. В эти мгновения я так им горжусь, что не могу сдержать слез. © doxat19513 / Reddit

Сижу на работе, тружусь, никого не трогаю. Вдруг неожиданно накатывает на меня совсем забытое ощущение. Чтобы отвлечься, завариваю чай и открываю окно. И меня уносит в детство. Оказывается, на улице кто-то делал сварку карбидом. Не удержался и пошел выпрашивать несколько серых камушков. Решил, что буду в воду кидать и предаваться воспоминаниям. Рабочие знатно удивились, когда взрослый дядька у них карбид попросил. © wolfinor / Pikabu

накатывает на меня совсем забытое ощущение. Чтобы отвлечься, завариваю чай и открываю окно. И меня уносит в детство. Оказывается, на улице кто-то делал сварку карбидом. Не удержался и пошел выпрашивать несколько серых камушков. Решил, что буду в воду кидать и предаваться воспоминаниям. Рабочие знатно удивились, когда взрослый дядька у них карбид попросил. © wolfinor / Pikabu Мне 46 лет, и я бывший военнослужащий. Не люблю болтать о своих чувствах. Но каждый раз, когда думаю о том, что дочки однажды вырастут и покинут родной дом, у меня глаза на мокром месте. © LogicalLimit75 / Reddit

Я кошатница до мозга костей. И парень мой такой же: дома беседует с моими двумя четверолапыми, мяукает им что-то. А уж если видит на улице подвальных кошек, сразу кричит, что бедных животинок надо покормить. И тут же несется одаривать их вкусняшками. Говорит, что если мы когда-нибудь купим дом, то заведем обязательно штук 10 кошек. © Little Owl / AdMe

Каждое утро я хожу мимо церкви. И там стоит один и тот же мужик. Холодно, ветрено или дождь — он всегда там. Причем желает всем прохожим доброго утра и еще кучу хороших слов добавляет. Недавно у меня были с собой наличные, вот и решила ему дать. Так и узнала, что мужчина каждое утро собирает деньги для многодетных, неблагополучных семей. До сих пор в шоке. Я знаю, что всем не поможешь, но этот мужчина берет и делает. © Подслушано / VK