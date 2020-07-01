16 доказательств того, что красота подстерегает нас в самых обычных вещах, стоит лишь присмотреться
Не только профессиональные фотографы могут запечатлеть красоты нашего мира — любой человек в состоянии сфотографировать нечто прекрасное. Это может быть дочиста отмытая веранда, выросшая в геометрическую фигуру трава и даже напольная плитка.
Редакция AdMe.ru советует вам отбросить все свои дела и на пару минут погрузиться в нашу повседневную жизнь, которая полна красивых моментов.
1. «Мойка под давлением. Сделали в прошлые выходные, а я все никак не налюбуюсь»
2. «Представляю вам самый круглый в мире помидор прямиком из моего сада»
3. «Вот так у нас прошел дождь»
4. Когда директор склада — перфекционист
5. «Сегодня с ребятами гуляли, и я поймал один кадр. Идеальная симметрия»
6. «Увидел сегодня вот такую единичку недалеко от своей работы»
7. «Смотрите, какие получились идеальные слои в моем тортике»
8. «К сожалению, никакое фото не передаст красоты одинокого дерева в поле в безветренный и тихий закатный час»
9. «Плитка, которую я только что положил»
10. «Сегодня на работе резала и упаковывала сыр»
11. «Яйцо эму, которое я нашел несколько лет назад в Австралии»
12. «Была в магазине тканей. Смотрите, как тут все организовано»
13. «Баночки и этикетки для наших специй делали на заказ»
14. «2 километра пряжи превратились вот в такое одеяло»
15. Эталонная клубника, выращенная своими руками
16. Когда горшок идеально сочетается с цветком
А у вас есть идеальные кадры? Поделитесь ими — сделаем сегодняшний день чуточку приятнее.
Фото на превью rennybaba / reddit