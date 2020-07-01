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16 доказательств того, что красота подстерегает нас в самых обычных вещах, стоит лишь присмотреться

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Не только профессиональные фотографы могут запечатлеть красоты нашего мира — любой человек в состоянии сфотографировать нечто прекрасное. Это может быть дочиста отмытая веранда, выросшая в геометрическую фигуру трава и даже напольная плитка.

Редакция AdMe.ru советует вам отбросить все свои дела и на пару минут погрузиться в нашу повседневную жизнь, которая полна красивых моментов.

1. «Мойка под давлением. Сделали в прошлые выходные, а я все никак не налюбуюсь»

16 доказательств того, что красота подстерегает нас в самых обычных вещах, стоит лишь присмотреться
© rennybaba / reddit

2. «Представляю вам самый круглый в мире помидор прямиком из моего сада»

16 доказательств того, что красота подстерегает нас в самых обычных вещах, стоит лишь присмотреться
© plzbebe / reddit

3. «Вот так у нас прошел дождь»

16 доказательств того, что красота подстерегает нас в самых обычных вещах, стоит лишь присмотреться
© Braba11 / reddit

4. Когда директор склада — перфекционист

16 доказательств того, что красота подстерегает нас в самых обычных вещах, стоит лишь присмотреться
© vselgyt / pikabu

5. «Сегодня с ребятами гуляли, и я поймал один кадр. Идеальная симметрия»

16 доказательств того, что красота подстерегает нас в самых обычных вещах, стоит лишь присмотреться
© Hell002 / pikabu

6. «Увидел сегодня вот такую единичку недалеко от своей работы»

16 доказательств того, что красота подстерегает нас в самых обычных вещах, стоит лишь присмотреться
© TibusOrcur / reddit

7. «Смотрите, какие получились идеальные слои в моем тортике»

16 доказательств того, что красота подстерегает нас в самых обычных вещах, стоит лишь присмотреться
© KillerMagicBeans / reddit

8. «К сожалению, никакое фото не передаст красоты одинокого дерева в поле в безветренный и тихий закатный час»

16 доказательств того, что красота подстерегает нас в самых обычных вещах, стоит лишь присмотреться
© romaklimenko / pikabu

9. «Плитка, которую я только что положил»

16 доказательств того, что красота подстерегает нас в самых обычных вещах, стоит лишь присмотреться
© xkushberry / reddit

10. «Сегодня на работе резала и упаковывала сыр»

16 доказательств того, что красота подстерегает нас в самых обычных вещах, стоит лишь присмотреться
© CheezQueen924 / reddit

11. «Яйцо эму, которое я нашел несколько лет назад в Австралии»

16 доказательств того, что красота подстерегает нас в самых обычных вещах, стоит лишь присмотреться
© pineapplejamm123 / reddit

12. «Была в магазине тканей. Смотрите, как тут все организовано»

16 доказательств того, что красота подстерегает нас в самых обычных вещах, стоит лишь присмотреться
© katieskates / reddit

13. «Баночки и этикетки для наших специй делали на заказ»

16 доказательств того, что красота подстерегает нас в самых обычных вещах, стоит лишь присмотреться
© Sasquatters / reddit

14. «2 километра пряжи превратились вот в такое одеяло»

16 доказательств того, что красота подстерегает нас в самых обычных вещах, стоит лишь присмотреться
© LittleBlueHook / reddit

15. Эталонная клубника, выращенная своими руками

16 доказательств того, что красота подстерегает нас в самых обычных вещах, стоит лишь присмотреться
© shy_mocha / reddit

16. Когда горшок идеально сочетается с цветком

16 доказательств того, что красота подстерегает нас в самых обычных вещах, стоит лишь присмотреться
© moonlitcacti / reddit

А у вас есть идеальные кадры? Поделитесь ими — сделаем сегодняшний день чуточку приятнее.

Фото на превью rennybaba / reddit
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