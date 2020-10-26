16 примеров работы коммунальщиков, от которых хочется сказать: «Ну, это уже ни в какие ворота не лезет!»

Постоянные схватки с коммунальными службами — один из главных атрибутов жизни взрослого человека. И нет этой войне конца и края. Поэтому единственное, что остается, — это собирать информацию с полей битв и самому потом решать, смеяться или плакать над увиденным.

Автор AdMe.ru только что вернулся из коммунальной службы, поэтому с особым рвением надергал из интернета истории людей, которым так же «повезло».

«- В соответствии с указаниями, квартиры затоплены!

— Вы хотели сказать отоплены?

— Бли-и-ин...»

И ведь не соврал...

Из диалога с персоналом ЖКХ о подключении отопления и электричества в гаражных боксах (на Севере в середине декабря): — Когда там наконец будет тепло и светло?!

— Светло будет днем, а тепло — летом! © Unknown Author / Bash

А у вас в лифте есть выход из цикла?

Без предварительных инструкций никуда

Выхожу утром из дома, нaшa дворничиха тетя Таня сгребает свежевыпавший снег. Вдpyг подбегает другая тетка в униформе ЖКХ и на бегу кричит: — Бросай лопату, хватит фигней заниматься, начальство вcex собирает на экстренное совещание по уборке снега!

Вернулся чepeз полтора чaca, двор кaк был убран на треть, тaк и остался... © Unknown Author / Bash

«Гуляя по улицам, удивился специфическому устройству водосточных труб на домах. В чем смысл подобного решения? Теряюсь в догадках...»

Дом мстит

История про наш замечательный ЖЭК. Сантехник, который шел к нам устранять аварию, сначала не мог попасть в подъезд, потому что домофон не работает, а потом застрял в лифте. © Unknown Author / Bash

«Шел как-то по улице и увидел вот это...»

Можно сказать, кирпичная кладка вот-вот рухнет. Держится на деревянной перемычке и честном слове. Думаю, надо бы отправить куда надо. Отправил. Ответ долго не заставил себя ждать. Они написали: «Проблема устранена. Выполнены работы по простукиванию слабо держащегося слоя». Ох уж эти работнички из ЖКХ. © vlad1284 / Pikabu

«Дедушка сел на унитаз и ушел в подполье. Повезло, что унитаз не разбился. Дед 40 минут там сидел, подвал заперт снаружи. Детвора услышала, что там кто-то стучит и матерится»

Это точно специально

Перестал открываться замок на почтовом ящике. Сходил в ЖЭК, написал заявление, сказали: ждите. Прождал месяц, захожу снова, спрашиваю: «Когда же?» Девушка: «А мы вам замок давно поменяли и уведомление положили». В почтовый ящик... © Unknown Author / Bash

Предусмотрительность — основа нашей работы

Так себе подарочек, если честно

А господа знают толк в угрозах

«Сейчас увидел это чудо. Асфальт на ковре. Я вот не понял: это теплый асфальт или противоугонка от Хоттабыча?»

«Супершпионское убежище от коллекторов. А на самом деле это наша управляющая компания делает ремонт в подъезде. Дверь в жилую квартиру закрасили и даже не дернулись свою ошибку исправить»

Без комментариев

«А у нас в асфальт листочки закатывают. Красивая текстурка получается. Идешь — и глаз радуется. А говорят, администрация не заботится о жителях...»