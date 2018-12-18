16 доказательств того, что для каждого фото в сети найдется свой идеальный комментарий
Каждый раз, когда вы планируете посредством социальных сетей поделиться с миром какой-нибудь информацией о себе, помните: интернет полон людей, которым только дай повод блеснуть своим остроумием. Предложение руки и сердца, новые ресницы, фото с котом — под натиском желчных комментариев не устоит ни один, даже самый безобидный пост.
AdMe.ru во время очередной вылазки в сеть наткнулся на 16 человек, которые стали жертвами заядлых интернет-комментаторов.
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А к вашим постам когда-нибудь прилетали сюрпризы от незнакомцев? Как вы себя повели?
Фото на превью alezander / Twitter, fentybeauty / Twitter