16 доказательств того, что девочки всегда остаются девочками
Современным женщинам по плечу все что угодно. Они успешно совмещают карьеру и семью, заботятся о себе и близких, достигают значительных высот в профессиях, которые раньше считались «мужскими». Однако в душе девочки всегда остаются девочками — с особенным мироощущением и вечной тягой к прекрасному. Ведь все равно, сколько тебе лет, если ты всегда мечтала познакомиться с Белоснежкой. И неважно, что ты работаешь в полиции, если тебе всегда нравились гламурные вещицы.
AdMe.ru приводит 16 доказательств того, что женщины в любой ситуации будут оставаться верными себе и идти по собственному оригинальному пути.
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Фото на превью CivilizedPsycho / reddit