16 доказательств того, что детская смекалка будет покруче этих ваших взрослых лайфхаков

Благодаря тому, что у детей еще нет четкого понимания, где граница между возможным и невозможным, их находчивость порой бывает непостижима. Только ребенок может догадаться закрыть бутылку с водой носком, если нет крышки; заправить газонокосилку сушками или даже сравнить бабушку с Антарктидой.

Мы в AdMe.ru считаем, что наверняка большинство из вас в детстве вносило свою лепту в коллекцию семейных историй. А герои нашей подборки делятся курьезами, без которых не обходится ни одна семья с детьми.

Когда научился сарказму еще в детстве

«Похоже, моя дочь сама собрала себе обед сегодня утром»

«Мой ребенок подчеркивает слова, в написании которых он не уверен, подобно программе проверки орфографии в MS Word»

«Чем ты хочешь заняться».

«Вот так мне дочка подала обед»

«Любовь».

«Моя дочь продает шоколад для сбора средств. Я попросила ее оставить мне записку, чтобы я захватила коробку для продажи на работе. Вот как она это сделала»

«Шоколад».

«Сын сказал моему мужу, что из-под раковины к холодильнику течет вода»

Юный счетовод

Подходит давеча ко мне мой сын (7 лет) и просит разрешения взять желатиновых червячков. Я разрешаю взять 3 и наблюдаю. Сын берет 4. На мой вопрос, не перепутал ли он чего, он отвечает отрицательно. Тогда я прошу пересчитать червячков. Сын кладет их на стол и начинает считать: «Ноль, один, два, три». Так и живем. © AlexSheikh / Pikabu

«Моя дочь не смогла найти крышечку, поэтому сымпровизировала»

«Пошел заправить бензобак и заметил, что сын „покормил“ газонокосилку»

Школьные труды

Дочь в 6-м классе, ей нравится шить. Дедушка подарил ей швейную машинку — стояла 2 недели. Тут прибегает из школы после урока труда, что-то шьет, старается. Радуюсь, думаю, ну наконец-то начала творить что-то сама. А она говорит: «Я просто прихватку дошила, чтобы на следующем уроке ничего не делать, когда все остальные будут шить». © ElizabethSwann / Pikabu

«Решила внучка бабушке втихую от всех открытку нарисовать. Решено — сделано. Нарисовала, подписала. Я оказался свидетелем вручения»

«Бабушка: „Почему Антарктида? Такая же далекая и холодная?“ Внучка: „Нет. Такая же белая и красивая!“»

«Эта чашка стоит там неспроста. Мой сын ставит ее туда, зная, что она блокирует приемник сигнала на телевизоре и что я не пойму это, пока не сяду на диван»

Не пропадать же добру

Младшая дочка сейчас в детском лагере. Вечером звонит маме и в конце беседы говорит: «Скучаю по вам». Мама: «Мы тоже по тебе скучаем. Я даже, когда вечером захожу в магазин, хочу что-то вкусное тебе купить. А потом вспоминаю, что ты в лагере». На следующий день звонок маме раньше обычного: «Я тут подумала, ты, когда хочешь мне что-то купить, покупай и откладывай, а когда я приеду, ты мне все отдашь». © krilov1982 / Pikabu

«Мой сын действительно самый романтичный малыш. Он оставил это в моем ноутбуке, когда мы поехали на автомойку вчера днем, потому что я чувствовала себя неважно»

«Мой сын предварительно очищает свой мандарин утром, чтобы насладиться им во время обеда»

«Моя 8-летняя сестра уронила пачку печенья в машине, и я попросил ее все убрать. 15 минут спустя я увидел такую картину»