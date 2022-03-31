16 доказательств того, что детская смекалка будет покруче этих ваших взрослых лайфхаков
Благодаря тому, что у детей еще нет четкого понимания, где граница между возможным и невозможным, их находчивость порой бывает непостижима. Только ребенок может догадаться закрыть бутылку с водой носком, если нет крышки; заправить газонокосилку сушками или даже сравнить бабушку с Антарктидой.
Мы в AdMe.ru считаем, что наверняка большинство из вас в детстве вносило свою лепту в коллекцию семейных историй. А герои нашей подборки делятся курьезами, без которых не обходится ни одна семья с детьми.
Когда научился сарказму еще в детстве
«Похоже, моя дочь сама собрала себе обед сегодня утром»
«Мой ребенок подчеркивает слова, в написании которых он не уверен, подобно программе проверки орфографии в MS Word»
«Чем ты хочешь заняться».
«Вот так мне дочка подала обед»
«Любовь».
«Моя дочь продает шоколад для сбора средств. Я попросила ее оставить мне записку, чтобы я захватила коробку для продажи на работе. Вот как она это сделала»
«Шоколад».
«Сын сказал моему мужу, что из-под раковины к холодильнику течет вода»
Юный счетовод
- Подходит давеча ко мне мой сын (7 лет) и просит разрешения взять желатиновых червячков. Я разрешаю взять 3 и наблюдаю. Сын берет 4. На мой вопрос, не перепутал ли он чего, он отвечает отрицательно. Тогда я прошу пересчитать червячков. Сын кладет их на стол и начинает считать: «Ноль, один, два, три». Так и живем. © AlexSheikh / Pikabu
«Моя дочь не смогла найти крышечку, поэтому сымпровизировала»
«Пошел заправить бензобак и заметил, что сын „покормил“ газонокосилку»
Школьные труды
- Дочь в 6-м классе, ей нравится шить. Дедушка подарил ей швейную машинку — стояла 2 недели. Тут прибегает из школы после урока труда, что-то шьет, старается. Радуюсь, думаю, ну наконец-то начала творить что-то сама. А она говорит: «Я просто прихватку дошила, чтобы на следующем уроке ничего не делать, когда все остальные будут шить». © ElizabethSwann / Pikabu
«Решила внучка бабушке втихую от всех открытку нарисовать. Решено — сделано. Нарисовала, подписала. Я оказался свидетелем вручения»
«Бабушка: „Почему Антарктида? Такая же далекая и холодная?“ Внучка: „Нет. Такая же белая и красивая!“»
«Эта чашка стоит там неспроста. Мой сын ставит ее туда, зная, что она блокирует приемник сигнала на телевизоре и что я не пойму это, пока не сяду на диван»
Не пропадать же добру
- Младшая дочка сейчас в детском лагере. Вечером звонит маме и в конце беседы говорит: «Скучаю по вам». Мама: «Мы тоже по тебе скучаем. Я даже, когда вечером захожу в магазин, хочу что-то вкусное тебе купить. А потом вспоминаю, что ты в лагере». На следующий день звонок маме раньше обычного: «Я тут подумала, ты, когда хочешь мне что-то купить, покупай и откладывай, а когда я приеду, ты мне все отдашь». © krilov1982 / Pikabu
«Мой сын действительно самый романтичный малыш. Он оставил это в моем ноутбуке, когда мы поехали на автомойку вчера днем, потому что я чувствовала себя неважно»
«Мой сын предварительно очищает свой мандарин утром, чтобы насладиться им во время обеда»
«Моя 8-летняя сестра уронила пачку печенья в машине, и я попросил ее все убрать. 15 минут спустя я увидел такую картину»
А как чудят ваши дети?
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