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16 доказательств того, что даже любовь всей нашей жизни может взбесить какой-то мелочью

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Идеальные отношения бывают только в сказках. В реальной же жизни мужчины и женщины могут ссориться по мелочам, но все равно продолжать любить друг друга.

Мы в AdMe.ru уверены, что герои сегодняшней статьи тоже быстро забывают, почему злились на свою вторую половинку.

1. «Бывает, что я думаю о том, насколько сильно люблю своего парня. Но потом он выкидывает что-то такое...»

2. «Жена ненавидит, когда я так делаю»

3. «Парень по какой-то причине открывает новое мыло каждую неделю»

4. «Жена думала, что я не справлюсь. Ей должно быть стыдно»

5. «Вот почему я не люблю делиться чипсами со своим парнем»

6. «Парень отошел в уборную и вот в таком виде оставил свое мороженое»

7. «Моему мужу 30 лет, и он до сих пор не знает, как открывать коробки»

8. «Вот так парень моей сестры разрезал свежий хлеб»

9. «Только что выиграл эту картину на аукционе. Жена ненавидит ее»

10. «Вот где мой муж оставляет носки»

11. «Моя жена — чудовище»

12. «Жена думала, что подставка под ножи сделана из пластика, поэтому поставила ее в посудомоечную машину»

13. «Я расстаюсь со своим парнем»

14. «Эту банку с арахисовой пастой мой муж положил обратно в шкаф»

15. «Предложила парню попробовать мое мороженое. Ну кто так делает?»

16. «Мне нужно, чтобы кто-то это оценил. Потому что жену не впечатлило»

Какие привычки вашей второй половинки вас раздражают?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью guysir / Reddit
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