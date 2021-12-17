16 доказательств того, что даже любовь всей нашей жизни может взбесить какой-то мелочью

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Идеальные отношения бывают только в сказках. В реальной же жизни мужчины и женщины могут ссориться по мелочам, но все равно продолжать любить друг друга.

Мы в AdMe.ru уверены, что герои сегодняшней статьи тоже быстро забывают, почему злились на свою вторую половинку.

1. «Бывает, что я думаю о том, насколько сильно люблю своего парня. Но потом он выкидывает что-то такое...»

2. «Жена ненавидит, когда я так делаю»

3. «Парень по какой-то причине открывает новое мыло каждую неделю»

4. «Жена думала, что я не справлюсь. Ей должно быть стыдно»

5. «Вот почему я не люблю делиться чипсами со своим парнем»

6. «Парень отошел в уборную и вот в таком виде оставил свое мороженое»

7. «Моему мужу 30 лет, и он до сих пор не знает, как открывать коробки»

8. «Вот так парень моей сестры разрезал свежий хлеб»

9. «Только что выиграл эту картину на аукционе. Жена ненавидит ее»

Я каким-то образом понимаю вас обоих. © BasilHaydens*** / Reddit

10. «Вот где мой муж оставляет носки»

11. «Моя жена — чудовище»

12. «Жена думала, что подставка под ножи сделана из пластика, поэтому поставила ее в посудомоечную машину»

13. «Я расстаюсь со своим парнем»

14. «Эту банку с арахисовой пастой мой муж положил обратно в шкаф»

15. «Предложила парню попробовать мое мороженое. Ну кто так делает?»

16. «Мне нужно, чтобы кто-то это оценил. Потому что жену не впечатлило»

Какие привычки вашей второй половинки вас раздражают?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.